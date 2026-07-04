SelfyConto: il conto online che ti fa godere l'estate in tutta trasparenza

Vacanze in arrivo, spese in aumento: il modo migliore per goderti l’estate senza pensieri è mettere i risparmi al sicuro, in un conto tutto suo. Con SelfyConto di Banca Mediolanum, lo apri online, in pochi step e senza costi nascosti.

Aprire il conto è facilissimo: bastano pochi step

Niente file in filiale, niente montagne di documenti da firmare: con SelfyConto apri il tuo conto dedicato ai risparmi estivi comodamente online, anche con lo SPID, in pochi minuti. Tutto chiaro fin da subito, senza clausole nascoste da scoprire dopo. SelfyConto è un conto digitale pensato per semplificarti la vita, in vacanza e non solo. Puoi:

Fare bonifici online e istantanei senza costi aggiuntivi, per gestire le spese del viaggio in tempo reale.

e istantanei senza costi aggiuntivi, per gestire le spese del viaggio in tempo reale. Pagare bollette e tasse come F24, MAV e RAV, anche mentre sei fuori città.

come F24, MAV e RAV, anche mentre sei fuori città. Ricaricare il telefono o gestire portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay, comodi per ogni pagamento in mobilità.

come Apple Pay e Google Pay, comodi per ogni pagamento in mobilità. Prelevare gratis da qualsiasi bancomat in Italia e in tutta l’area euro, ideale per chi viaggia in Europa.

E se ti serve una carta di credito, puoi richiederla senza problemi. Con SelfyConto accedi anche ad altri servizi di Banca Mediolanum: investimenti online, assicurazioni per viaggi o animali domestici, e un servizio clienti sempre disponibile anche in chat — utile pure se hai bisogno di assistenza durante una trasferta. C’è anche SelfyShop, con offerte esclusive dedicate ai clienti, perfette per risparmiare anche sugli acquisti pre-partenza. Se vuoi un conto digitale senza spese, facile da gestire e che ti premia con vantaggi come i buoni Amazon, visita il sito ufficiale di SelfyConto e aprilo subito: metti al sicuro i tuoi risparmi estivi in pochi click, in totale trasparenza.