 Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026
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Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente online ricco di vantaggi, ecco la promo da attivare oggi.
Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026
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Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente online ricco di vantaggi, ecco la promo da attivare oggi.
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Per un nuovo conto corrente è oggi possibile puntare su Banca Mediolanum e sul suo SelfyConto, con canone azzerabile e con prelievi e bonifici gratis, garantendo una piena operatività online tramite la piattaforma della banca, una delle più solide in Europa.

Il prodotto in questione rappresenta una delle opzioni più interessanti del momento ed è possibile tramite una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile dal box qui di sotto.

La prcedura da seguire è rapida e consente di completare la richiesta di apertura in pochi minuti, senza alcun costo e senza impedimenti burocratici.

Apri qui SelfyConto

Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un conto online

SelfyConto ha un canone di 3,75 euro al mese che, però, è azzerato per Under 30 e può essere azzerato fino a fine 2027 per gli Over 30, con accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per la versione virtuale e canone di 10 euro all’anno per quella fisica (ma il primo anno è gratuito). I prelievi in euro sono gratis. Da segnalare anche che ci sono bonifici gratis (sia ordinari che istantanei) e che è possibile richiedere una carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno).

I clienti Banca Mediolanum hanno la possibilità di accedere al conto titoli, per acquistare azioni, ETF, Titoli di Stato e altri prodotti finanziari. Si tratta, quindi, di un prodotto completo e ricco di vantaggi, ideale per soddisfare le esigenze dei piccoli risparmiatori.

Per accedere all’offerta e aprire SelfyConto è sufficiente seguire una veloce procedura online, tramite il sito ufficiale della banca, accessibile dal box qui sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo ed è riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono oggi Banca Mediolanum.

Apri qui SelfyConto

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Pubblicato il 1 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
1 lug 2026
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