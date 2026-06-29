Conto anti-inflazione? Interessi al 3% per 6 mesi con BBVA, senza alcun vincolo

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un prodotto ricco di vantaggi. Si tratta di un conto a zero spese, gestibile direttamente online, che il 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche della promo di BBVA

Il Conto BBVA prevede canone zero, senza alcun requisito da rispettare, garantendo una gestione online dei propri risparmi, tramite una piattaforma semplice da usare e ricca di funzionalità.

Al conto è abbinata la carta di debito, con prelievi gratis, per importi a partire da 100 euro, e ci sono anche i bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei. I clienti hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone di 36 euro all’anno ma con possibilità di azzeramento spendendo almeno 6.000 euro all’anno.

Ad arricchire i vantaggi di chi sceglie BBVA c’è la remunerazione del 3% per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile degli interessi, sul saldo del conto corrente e senza alcun vincolo. Si tratta di un modo per contrastare l’inflazione e ottenere un guadagno dalla propria liquidità ferma sul conto corrente.

La remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027a ma con un tasso che, dopo i primi 6 mesi, sarà definito in base alle condizioni del mercato. C’è poi il cashback del 3% per le spese con carta, sempre per i primi 6 mesi, su un massimo di 280 euro al mese di spese mensili.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di BBVA, tramite il link qui di sotto, e seguire una veloce procedura di apertura online, senza alcun costo. La promo è valida solo per un breve periodo e solo con apertura tramite il sito di BBVA.