 Conto anti-inflazione? Interessi al 3% per 6 mesi con BBVA, senza alcun vincolo
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Conto anti-inflazione? Interessi al 3% per 6 mesi con BBVA, senza alcun vincolo

Con BBVA è possibile accedere a un conto a zero spese con interessi al 3% per i primi 6 mesi, ecco la promo da attivare oggi per un nuovo conto.
Conto anti-inflazione? Interessi al 3% per 6 mesi con BBVA, senza alcun vincolo
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Con BBVA è possibile accedere a un conto a zero spese con interessi al 3% per i primi 6 mesi, ecco la promo da attivare oggi per un nuovo conto.
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Il Conto BBVA è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un prodotto ricco di vantaggi. Si tratta di un conto a zero spese, gestibile direttamente online, che il 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il box qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA

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Le caratteristiche della promo di BBVA

Il Conto BBVA prevede canone zero, senza alcun requisito da rispettare, garantendo una gestione online dei propri risparmi, tramite una piattaforma semplice da usare e ricca di funzionalità.

Al conto è abbinata la carta di debito, con prelievi gratis, per importi a partire da 100 euro, e ci sono anche i bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei. I clienti hanno la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone di 36 euro all’anno ma con possibilità di azzeramento spendendo almeno 6.000 euro all’anno.

Ad arricchire i vantaggi di chi sceglie BBVA c’è la remunerazione del 3% per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile degli interessi, sul saldo del conto corrente e senza alcun vincolo. Si tratta di un modo per contrastare l’inflazione e ottenere un guadagno dalla propria liquidità ferma sul conto corrente.

La remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027a ma con un tasso che, dopo i primi 6 mesi, sarà definito in base alle condizioni del mercato. C’è poi il cashback del 3% per le spese con carta, sempre per i primi 6 mesi, su un massimo di 280 euro al mese di spese mensili.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di BBVA, tramite il link qui di sotto, e seguire una veloce procedura di apertura online, senza alcun costo. La promo è valida solo per un breve periodo e solo con apertura tramite il sito di BBVA.

Apri qui il Conto BBVA

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
29 giu 2026
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