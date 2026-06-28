Octopus Luce e Gas: prezzo bloccato, bollette prevedibili, zero sorprese

Octopus Energia è il fornitore che offre luce e gas a prezzo bloccato per bollette prevedibili e zero sorprese. Se non ci credi vai a questo link e prova tu stesso. Con Octopus il tuo contratto include le migliori condizioni, ma senza vincoli o penali. Tutto è trasparente e sei tu a decidere se rimanere o cambiare provider. E tutta l’energia è 100% proveniente da fonti rinnovabili. Così sai che fai bene anche all’ambiente oltre che al portafoglio della tua famiglia.

Con Octopus Fissa 12M hai il costo della materia prima congelato per 12 mesi. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2026. Attivandola adesso avrai il costo della materia prima luce a soli 0,1089 €/kWh, con commercializzazione a 6 €/mese. Invece, avrai il costo della materia prima gas a soli 0,39 €/Smc, con commercializzazione a 7 €/mese. Al termine dei 12 mesi potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te, disponibile al momento, e continuare a risparmiare, senza stress né problemi.

Octopus Energia, con il prezzo di luce e gas bloccato, sta rendendo l’energia più equa, pulita e accessibile a tutti. La sua app multi-device permette a chiunque di gestire la sua tariffa in modo semplice, veloce e smart. Inoltre, hai sempre tutto sotto controllo, per evitare sorprese. Tutto è chiaro e già predisposto all’inizio, prima del contratto. Inoltre, questa compagnia ogni anno offre promozioni e vantaggi aggiuntivi a favore dei suoi clienti.

Octopus Luce e Gas assorbe quasi 1 milione di euro in un anno per proteggere i clienti dai rincari

Octopus, azienda fornitrice di luce e gas, ha deciso di assorbire quasi un milione di euro in un anno per proteggere i propri clienti dai rincari tecnici.

L’azienda, infatti, ha deciso di assorbire internamente la componente DispBT, una delle voci in bolletta per la compensazione del sistema elettrico, evitando che questo costo venga trasferito a tutti i propri clienti. La componente DispBT, definita dall’ARERA, è un corrispettivo tecnico che serve a compensare costi di sistema come le perdite da allacci abusivi, la morosità ordinaria e i costi legati all’uscita di clienti con debiti scoperti, gli incentivi per la diffusione della bolletta digitale. Se in precedenza questa voce rappresentava un piccolo accredito a favore dell’utente, le recenti disposizioni l’hanno trasformata in un costo netto per i consumatori del mercato libero.

“Come operatore del settore, avremmo potuto semplicemente applicare questo aumento e incassare la differenza, ma abbiamo scelto la strada opposta. Siamo i primi ad annunciare una misura come questa perché crediamo che il mercato energetico debba diventare finalmente più equo e sicuro“, aveva dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, al momento dell’annuncio.