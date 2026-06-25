Se scegli BBVA ottieni 3% di remunerazione e cashback senza stipendio

Se decidi di aprire un conto corrente BBVA proprio adesso ottieni un 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi dall’apertura. Inoltre, successivamente avrai una remunerazione garantita e informata fino al 31 dicembre 2027. Tutti gli interessi vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Tutto questo senza stipendio, saldo minimo né permanenza alcuna. Cosa stai aspettando? Apri subito il tuo nuovo conto! Si tratta di un vero e proprio affare.

Una volta provato non potrai farne più a meno! Questo perché se rimani il tuo saldo cresce giorno dopo giorno. Come dicevamo, questa banca liquida gli interessi maturati ogni mese con accredito nei primi giorni del mese successivo. Potrai seguire l’evoluzione dei tuoi risparmi direttamente dall’applicazione multi-device, semplice e intuitiva, che regala un’esperienza lato utente incredibilmente funzionale e piacevole. Tutto a portata di mano.

Passati i primi 6 mesi dall’apertura del conto, con remunerazione al 3%, BBVA ti garantisce una remunerazione con tasso aggiornato ogni 3 mesi, in linea con il mercato, fino al 31 dicembre 2027. Sarai comunque informato in anticipo, con chiarezza e trasparenza, ogni volta che ci sarà un cambio. Così i tuoi risparmi crescono da soli attivando il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito che offre una remunerazione interessante con disponibilità totale dei tuoi soldi.

Questo conto include anche la Carta BBVA che ti premia

Aprendo il conto con questa banca, anche la tua Carta BBVA ti premia ad ogni acquisto. Infatti, per i primi 6 mesi, ottieni il 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta fisica o virtuale, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. Tutto senza vincoli. Riceverai l’importo maturato mensilmente direttamente sul tuo conto. Cosa aspetti? Apri subito il tuo nuovo conto!

Esegui qualsiasi operazione e accedi a tutte le funzionalità senza costi e senza complicazioni. Con il Conto e Carta BBVA tutti i servizi sono gratuiti.