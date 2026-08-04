Conto a canone zero, con BBVA ci sono interessi al 3% per 6 mesi

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente da aprire ad agosto 2026. Per tutti i nuovi clienti che scelgono oggi la promozione di BBVA, infatti, c’è la possibilità di sfruttare un conto online a canone zero, senza alcun requisito da rispettare per eliminare i costi di mantenimento. In aggiunta, il conto propone prelievi e bonifici gratis.

La promo in corso garantisce anche una remunerazione del 3% per i primi 6 mesi (poi continuerà fino ad almeno la fine del 2027, ma con un tasso da definire successivamente) e il cashback del 3% per 6 mesi (su una spesa di 280 euro al mese). Per aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di BBVA.

Perché scegliere il conto di BBVA

Con BBVA è possibile accedere a un conto online a canone zero. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo la carta di debito a canone zero, con prelievi gratis per importi a partire da 100 euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni.

Da segnalare la possibilità di richiedere una carta di credito con canone di 36 euro all’anno e possibilità di azzeramento spendendo almeno 6 mila euro in un anno.

A completare i vantaggi riservati ai clienti che scelgono BBVA troviamo la possibilità di sfruttare la remunerazione del 3% per i primi 6 mesi dall’apertura. Successivamente, BBVA garantisce una remunerazione almeno fino a fine 2027, con un tasso da definire. In aggiunta c’è il cashback del 3% per 6 mesi, sui primi 280 euro di acquisti effettuati con carta di debito.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto, seguendo poi una semplice procedura online che consente di iniziare subito a sfruttare il conto di BBVA.