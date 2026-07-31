Carta di Credito gratuita in pochi minuti e con assicurazione viaggio grazie a TF Bank

Se sei alla ricerca di una Carta di Credito gratuita che puoi richiedere in pochi minuti e che includa un’assicurazione viaggio completa allora devi affidarti a TF Bank. Affidati a questa banca per ottenere subito la tua TF MasterCard Gold. Fai tutto online senza perdere tempo al telefono o aspettando il tuo turno in lunghe code di attesa agli uffici.

Perfetta per le vacanze estive, questa è la carta giusta per viaggiare. Perché? La risposta è semplice, include un’assicurazione viaggio che copre qualsiasi imprevisto. Infatti, una carta senza commissioni estere è un buon punto di partenza, ma spesso non basta per viaggiare senza pensieri. Ecco perché TF MasterCard Gold è un’ottima soluzione per tantissimi vantaggi che integra oltre alle opzioni di pagamento sicure e affidabili e il canone zero.

Zero commissioni per l’utilizzo all’estero. Paghi come e dove vuoi senza costi addizionali. Paga per un lungo periodo senza interessi. Le spese di viaggio iniziano molto prima della partenza e richiedono soldi che puoi pagare con un margine di manovra più ampio per pianificare anche le spese più importanti, senza rinunciare al meritato riposo perché non devi saldarle subito. Un’assicurazione viaggio inclusa. Parti e vivi le tue esperienze senza pensieri grazie al supporto economico in caso di ritardi, interruzioni del viaggio e altri imprevisti. Ottienila online velocemente e pronta all’uso. Se stai organizzando il tuo viaggio all’ultimo momento richiedi rapidamente online la tua TF MasterCard Gold e utilizzala fin da subito nel tuo wallet digitale ancora prima di ricevere la carta fisica.

Tutti i vantaggi della carta di credito gratuita TF MasterCard Gold

Ottieni subito la tua TF MasterCard Gold. Pronta all’uso, non devi cambiare banca perché la colleghi direttamente al tuo conto bancario. Hai ancora dubbi? Allora dai un’occhiata a una rassegna rapida di tutti i vantaggi inclusi in questa carta di credito gratuita per sempre.

Nessuna commissione addizionale per l’utilizzo all’estero .

. 0 € di canone annuale .

. Fino a 55 giorni di pagamento senza interessi .

. Assicurazione di viaggio inclusa , se si paga almeno il 50% del costo del viaggio con la carta.

, se si paga almeno il 50% del costo del viaggio con la carta. Richiesta interamente digitale e approvazione rapida.

e approvazione rapida. Utilizzo immediato tramite il Wallet digitale.