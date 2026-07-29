 Ricevi fino a 150€ quando ti registri a Coinbase
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Ricevi fino a 150€ quando ti registri a Coinbase

Approfitta dell'ottima promozione disponibile proprio adesso! Ricevi fino a 150€ registrandoti a Coinbase ed effettua il tuo deposito gratis.
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Registrati oggi stesso a Coinbase e ricevi fino a 150 euro di bonus di benvenuto! Si tratta di una promozione molto interessante dedicata a tutti i nuovi utenti che decidono di iniziare la loro avventura nel mondo delle criptovalute attraverso la piattaforma più fidata al mondo. Grazie alle sue tecnologie avanzate è tra le più sicure e affidabili ad oggi disponibili sul “mercato” per acquistare, vendere e gestire criptovalute.

Registrati a Coinbase e ottieni 150€

Effettuando oggi stesso un deposito in euro sul tuo conto potrai ottenere fino a 150 euro! Niente male vero? Grazie a questa promozione inizi bene il tuo viaggio in questo mondo che è costantemente in crescita. La piattaforma è semplice e intuitiva grazie a un ecosistema user friendly pensato per adattarsi sia ai professionisti che cercano qualcosa in più, sia ai principianti che muovono i loro primi passi tra gli asset digitali.

Su Coinbase puoi scegliere tra centinaia di criptovalute disponibili tra cui le più negoziabili come Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USDC e XRP. Inoltre, hai anche la possibilità di acquistare quelle che in questo momento stanno offrendo maggiori guadagni come MetaDAO, Audiera, Euler, Metaplex, Flow e Augur. Infine, ci sono anche le novità del momento tra cui Nexus, Geodnet, o1.exchange, Derive, RE e Billions Network.

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Entra nel mondo delle criptovalute con Coinbase: investimenti vantaggiosi, consapevoli e sicuri

Scegliere Coinbase significa accedere a una piattaforma che ti permette di effettuare investimenti in criptovalute vantaggiosi, consapevoli e sicuri. Inoltre, se ti registri adesso ricevi fino a 150 euro. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile offerta sotto forma di bonus di benvenuto. Tutto questo entrando a far parte della più grande società di criptovalute quotata in borsa.

Registrati a Coinbase e ottieni 150€

Le criptovalute che acquisti appartengono a te! La piattaforma non utilizzerà né presterà i tuoi asset senza il tuo permesso. Inoltre, offre programmi di gestione del rischio più sicuri e articolati per proteggere gli asset nel tuo portafoglio. Scegli la piattaforma più affidabile registrata come CASP presso l’OAM. E con il team di assistenza sempre disponibile ottieni sempre la risposta che cerchi.

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Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.

Pubblicato il 29 lug 2026

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