 Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE
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Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE

Con il Conto HYPE è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi, con prelievi e bonifici gratis oltre che con canone zero.
Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE
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Con il Conto HYPE è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi, con prelievi e bonifici gratis oltre che con canone zero.
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Per un conto a canone zero è possibile puntare su Conto HYPE, un prodotto semplice e ricco di potenzialità che, per gli utenti più esigenti, può essere attivato anche nelle versioni Next, da 2,90 euro al mese, e Premium, da 9,90 euro al mese, andando ad arricchire i servizi inclusi

La versione a canone zero del conto proposto da HYPE include IBAN italiano, la carta virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica, e i prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese oltre ai bonifici senza commissioni. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire una semplice procedura online.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili tramite il sito HYPE, accessibile qui di sotto e da cui è possibile richiedere l’apertura del conto corrente per iniziare a sfruttarne tutti i vantaggi.

Apri qui il Conto HYPE

conto hype next

Perché scegliere HYPE

Con il Conto HYPE è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi. La versione base, come detto, ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e include la carta virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica, dal costo di 9,90 euro.

Con la carta fisica ci sono prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese. I clienti HYPE hanno la possibilità di sfruttare bonifici senza commissioni oltre all’accesso a vari servizi aggiuntivi. Il conto ha IBAN italiano. Sugli acquisti dagli store convenzionati, inoltre, c’è il cashback fino al 10%.

Per chi ha esigenze maggiori, ci sono i piani Next, da 2,90 euro al mese, e Premium, da 9,90 euro al mese, che includono diversi vantaggi aggiuntivi, con prelievi gratuiti, assicurazioni incluse e molto altro ancora.

Per un quadro completo sull’offerta e per aprire il conto HYPE è sufficiente seguire la procedura online, accessibile di seguito. Non ci sono costi iniziali di alcun tipo e il conto sarà attivo in poco tempo.

Apri qui il Conto HYPE

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Pubblicato il 29 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
29 lug 2026
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