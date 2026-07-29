Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE

Per un conto a canone zero è possibile puntare su Conto HYPE, un prodotto semplice e ricco di potenzialità che, per gli utenti più esigenti, può essere attivato anche nelle versioni Next, da 2,90 euro al mese, e Premium, da 9,90 euro al mese, andando ad arricchire i servizi inclusi

La versione a canone zero del conto proposto da HYPE include IBAN italiano, la carta virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica, e i prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese oltre ai bonifici senza commissioni. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire una semplice procedura online.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili tramite il sito HYPE, accessibile qui di sotto e da cui è possibile richiedere l’apertura del conto corrente per iniziare a sfruttarne tutti i vantaggi.

Perché scegliere HYPE

Con il Conto HYPE è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi. La versione base, come detto, ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e include la carta virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica, dal costo di 9,90 euro.

Con la carta fisica ci sono prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese. I clienti HYPE hanno la possibilità di sfruttare bonifici senza commissioni oltre all’accesso a vari servizi aggiuntivi. Il conto ha IBAN italiano. Sugli acquisti dagli store convenzionati, inoltre, c’è il cashback fino al 10%.

Per chi ha esigenze maggiori, ci sono i piani Next, da 2,90 euro al mese, e Premium, da 9,90 euro al mese, che includono diversi vantaggi aggiuntivi, con prelievi gratuiti, assicurazioni incluse e molto altro ancora.

Per un quadro completo sull’offerta e per aprire il conto HYPE è sufficiente seguire la procedura online, accessibile di seguito. Non ci sono costi iniziali di alcun tipo e il conto sarà attivo in poco tempo.

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