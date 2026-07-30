Revolut regala fino a un anno di ChatGPT Go ai clienti

C’è una buona notizia per tutti i clienti Revolut: la fintech ha deciso di regalare ai suoi clienti fino a un anno di abbonamento premium a ChatGPT Go, con accesso ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati tra quelli addestrati da OpenAI. È un plus che non prevede costi aggiuntivi.

Tara Massoudi, Partner e General Manager per i prodotti Premium di Revolut, ha dichiarato Vogliamo mettere i nostri clienti in condizione di avere strumenti utili per ogni sfera della loro vita, non solo per la gestione finanziaria . La partnership con OpenAI si inserisce in questa visione.

Tra i vantaggi, rispetto alla versione free del chatbot, ci sono limiti di utilizzo più elevati, più caricamenti di file consentiti, analisi dei documenti, generazione delle immagini ampliata e memoria con spazio di archiviazione illimitato. Tutto questo senza dimenticare la possibilità di far leva sui modelli della famiglia GPT-5.6 di ultima generazione.

Ecco con quali modalità Revolut regala ChatGPT Go (dal valore pari a 8 euro mensili) ai suoi clienti, in base al loro piano.

La fintech conta oltre 75 milioni di clienti. Tra gli altri benefit già offerti ci sono quelli dedicati a viaggi, trasporti, salute, fitness, apprendimento, creatività e intrattenimento. Prosegue Massoudi.

Oggi, l’AI non è un semplice optional, è essenziale per la vita di tutti i giorni. Grazie alla partnership con OpenAI per offrire ai nostri clienti i piani di ChatGPT, eliminiamo il peso di costi mensili frammentati e diamo ai nostri utenti un accesso ininterrotto ai migliori strumenti di produttività al mondo. Questo è ciò che dovrebbe offrire un’esperienza bancaria di alto livello.