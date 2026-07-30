È in arrivo la super app di Copilot (che nessuno ha chiesto)

Il progetto Copilot non ha fin qui restituito i risultati sperati da Microsoft, tanto che la software house ha iniziato a eliminarlo da Windows 11 dopo aver ricevuto i feedback negativi degli utenti. Un altro problema è quello relativo all’eccessiva frammentazione dei servizi proposti e legati al brand: sono diverse decine e la confusione regna sovrana. Per risolverlo, il gruppo di Redmond ha pensato di riunirli tutti (o almeno i principali) all’interno di una super app.

Copilot avrà una super app tutta sua

Lo ha reso noto direttamente Satya Nadella, durante una call finanziaria. Il CEO ha sostanzialmente confermato quanto riportato in anteprima da Fortune a maggio, fornendo alcuni dettagli sul funzionamento di questa applicazione tuttofare. Dovrebbe includere l’accesso alle funzionalità base del chatbot, GitHub Copilot per il coding, Copilot Cowork che si interfaccia con gli strumenti di 365 e altro ancora. A gestire il flusso di lavoro e lo scambio dei dati sarebbe un agente AI, noto internamente come Autopilot (da non scambiare con Windows Autopilot).

A guidare l’iniziativa, accompagnata dallo slogan Delivering one Copilot , sarebbe Jacob Andreou, numero uno proprio del team al lavoro su Copilot, che non ha mai nascosto la volontà di riunire in un solo prodotto tutti i tool offerti, sia quelli consumer sia quelli destinati al mondo enterprise. Non sono trapelate tempistiche indicative per il lancio.

Nonostante i feedback non sempre positivi raccolti da Microsoft con i suoi progetti legati all’intelligenza artificiale, il gruppo ha fatto registrare entrate per 90 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, trainate proprio dal business relativo ad AI e cloud. Concludiamo con le parole di Nadella, che confermando l’arrivo della super app di Copilot. Vedremo se e come le ambizioni dell’azienda questa volta incontreranno il favore degli utenti.