 ChatGPT per i ricercatori accademici, gratis coi modelli più avanzati
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ChatGPT per i ricercatori accademici, gratis coi modelli più avanzati

OpenAI apre le candidature per offrire ChatGPT con i modelli più avanzati ai ricercatori accademici, anche in alcune università italiane.
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OpenAI apre le candidature per offrire ChatGPT con i modelli più avanzati ai ricercatori accademici, anche in alcune università italiane.
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L’intelligenza artificiale più avanzata disponibile gratuitamente per 100.000 tra scienziati, matematici e ingegneri. È questo l’obiettivo di ChatGPT per i ricercatori accademici, nuovo programma appena lanciato da OpenAI. Le candidature per l’accesso sono aperte.

Il programma ChatGPT per i ricercatori accademici

La prima fase dell’iniziativa, al via questa estate, arriverà a coinvolgere un totale pari a 10.000 account. Poi arriverà a regime entro il 2027. A chi risulterà idoneo ed entrerà a farne parte sarà consentito l’utilizzo dei modelli della famiglia GPT-5.6 (incluso GPT-5.6 Sol Pro) in strumenti come ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, con limiti di utilizzo più elevati e finestre di contesto più ampie, oltre a corsi di formazione dedicati e supporto. Di default, i dati immessi e generati non verranno usati per finalità di addestramento.

Il progetto rientra nella visione di OpenAI, che entro il prossimo anno, ha intenzione di impegnare oltre 250 milioni di dollari a sostegno della ricerca scientifica in ogni suo ambito. Tra le istituzioni idonee a partecipare ce ne sono anche alcune italiane. Sono l’Università Bocconi, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Torino e CRUI/Fondazione CRUI. L’elenco verrà esteso in futuro.

Nel comunicato che accompagna l’annuncio sono riportati alcuni esempi di come l’intelligenza artificiale stia già aiutando la ricerca scientifica. Uno è quello relativo al Boston Children’s Hospital, che la impiega per supportare la diagnosi delle malattie genetiche che affliggono i bambini. Poi, ci sono gli astrofisici computazionali che, con Codex, stanno sviluppando nuovi approcci per simulare il plasma attorno ai buchi neri, accelerando fino a 1.000 volte l’esecuzione dei calcoli.

Tornando ai modelli di ultima generazione, GPT-5.6 Terra è quello che bilancia capacità ed efficienza per la ricerca quotidiana, GPT-5.6 Luna garantisce tempi di risposta più rapidi e GPT-5.6 Sol è adatto per i problemi scientifici e matematici più difficili, mentre GPT-5.6 Sol Pro è indicato per ottenere risultati di qualità superiore nelle attività complesse.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 30 lug 2026

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