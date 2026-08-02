 Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti
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Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti

Con il conto corrente BBVA è possibile accedere a un conto a zero spese con interessi al 3% per i primi 6 mesi, ecco la promo da sfruttare oggi.
Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti
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Con il conto corrente BBVA è possibile accedere a un conto a zero spese con interessi al 3% per i primi 6 mesi, ecco la promo da sfruttare oggi.
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Il Conto BBVA è il prodotto giusto per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente a zero spese. Per i nuovi clienti, inoltre, il conto offre una promozione davvero interessante con remunerazione del 3% e anche con cashback del 3% per i primi 6 mesi dall’apertura. La remunerazione continuerà fino almeno a fine 2027, ma con un tasso da definire, mentre il cashback è limitato a 280 euro di acquisti mensili. Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente visitare ilsito ufficiale di BBVA, accessibile qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA

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Le caratteristiche del Conto BBVA

Con BBVA è possibile scegliere un conto corrente online ricco di vantaggi e, soprattutto, a zero spese. Il prodotto in questione offre anche varie opportunità di guadagno, risultando uno dei prodotti più interessanti sul mercato, in questo momento. Il Conto BBVA presenta le seguenti caratteristiche:

  • nessun costo di apertura
  • canone zero, senza alcun requisito da rispettare
  • carta di debito inclusa, con canone zero e con possibilità di prelievi gratuiti (a partire da 100 euro)
  • bonifici senza commissioni
  • possibilità di richiedere anche una carta di credito, con canone di 36 euro all’anno ma con possibilità di azzeramento, spendendo almeno 6.000 euro al mese
  • cashback del  3% per i primi 6 mesi, per i primi 280 euro di spese mensili
  • remunerazione del 3% per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile degli interessi; la remunerazione è garantita anche successiviamente, almeno fino a fine 2027, ma con un tasso da definire in base all’andamento del mercato

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, che può rappresentare il prodotto giusto per tanti risparmiatori. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto. La procedura di sottoscrizione è semplice e veloce e non comporta alcun costo iniziale.

Apri qui il Conto BBVA

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Pubblicato il 2 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
2 ago 2026
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