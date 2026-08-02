Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti

Il Conto BBVA è il prodotto giusto per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente a zero spese. Per i nuovi clienti, inoltre, il conto offre una promozione davvero interessante con remunerazione del 3% e anche con cashback del 3% per i primi 6 mesi dall’apertura. La remunerazione continuerà fino almeno a fine 2027, ma con un tasso da definire, mentre il cashback è limitato a 280 euro di acquisti mensili. Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente visitare ilsito ufficiale di BBVA, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche del Conto BBVA

Con BBVA è possibile scegliere un conto corrente online ricco di vantaggi e, soprattutto, a zero spese. Il prodotto in questione offre anche varie opportunità di guadagno, risultando uno dei prodotti più interessanti sul mercato, in questo momento. Il Conto BBVA presenta le seguenti caratteristiche:

nessun costo di apertura

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito inclusa , con canone zero e con possibilità di prelievi gratuiti (a partire da 100 euro)

, con canone zero e con possibilità di (a partire da 100 euro) bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere anche una carta di credito , con canone di 36 euro all’anno ma con possibilità di azzeramento, spendendo almeno 6.000 euro al mese

, con canone di 36 euro all’anno ma con possibilità di azzeramento, spendendo almeno 6.000 euro al mese cashback del 3% per i primi 6 mes i, per i primi 280 euro di spese mensili

i, per i primi 280 euro di spese mensili remunerazione del 3% per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile degli interessi; la remunerazione è garantita anche successiviamente, almeno fino a fine 2027, ma con un tasso da definire in base all’andamento del mercato

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, che può rappresentare il prodotto giusto per tanti risparmiatori. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto. La procedura di sottoscrizione è semplice e veloce e non comporta alcun costo iniziale.