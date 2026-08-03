 Nuovo conto online a canone zero: 50 euro di Welcome Bonus da Credit Agricole
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuovo conto online a canone zero: 50 euro di Welcome Bonus da Credit Agricole

In totale si possono guadagnare fino a 650 euro in buoni regalo da spendere sul sito amazon.it: ecco come riuscirci.
Nuovo conto online a canone zero: 50 euro di Welcome Bonus da Credit Agricole
Fintech Conti
In totale si possono guadagnare fino a 650 euro in buoni regalo da spendere sul sito amazon.it: ecco come riuscirci.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per gli utenti interessati ad aprire un nuovo conto online a canone zero, segnaliamo l’attuale promozione di Crédit Agricole, grazie alla quale è possibile ricevere 50 euro di Welcome Bonus aprendo un nuovo conto entro il 31 agosto tramite il codice promozionale VISA ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dalla data di apertura.

La banca francese Crédit Agricole propone un canone gratuito e un’app che consente di gestire l’intero conto a 360 gradi. In più, tramite la funzione Chiedilo a noi, è possibile ricevere assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, al fine di risolvere qualsiasi dubbio.

Pagina offerta Crédit Agricole

credit agricole conto corrente online

Al momento dell’apertura del conto online Crédit Agricole si riceverà la carta di debito associata al circuito di pagamento internazionale Visa. È una carta che permette di pagare sia online che nei negozi fisici, tanto in Italia quanto all’estero, in più è compatibile con i wallet digitali Android e Apple, in questo modo chiunque può utilizzarla con il proprio smartphone senza la necessità di averla con sé all’interno del proprio portafoglio. Tra le altre cose, permette di impostare dei limiti di utilizzo sia giornalieri che mensili, nonché bloccarla e metterla in pausa. A tutto questo, poi, si aggiunge il canone gratuito per 24 mesi.

Tornando invece alla promozione in corso, in aggiunta ai 50 euro di bonus benvenuto, Crédit Agricole propone 200 euro in Buoni Amazon accreditando lo stipendio o la pensione (100 euro in buoni regalo) e utilizzando la carta di debito Visa per una spesa complessiva di importo pari o superiore a 2.000 euro (100 euro in buoni regalo). Infine, per ogni amico che decide di aprire un nuovo conto Crédit Agricole su invito personale si ricevono ulteriori 50 euro in buoni Amazon (fino a 400 euro). In totale, quindi, si possono ricevere fino a 650 euro in buoni Amazon.

Pagina offerta Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti

Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti
Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA

Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA
Revolut regala fino a un anno di ChatGPT Go ai clienti

Revolut regala fino a un anno di ChatGPT Go ai clienti
Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE

Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE
Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti

Conto a zero spese con BBVA, interessi al 3% per 6 mesi per i nuovi clienti
Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA

Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA
Revolut regala fino a un anno di ChatGPT Go ai clienti

Revolut regala fino a un anno di ChatGPT Go ai clienti
Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE

Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere HYPE
Federico Pisanu
Pubblicato il
3 ago 2026
Link copiato negli appunti