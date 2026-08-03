Nuovo conto online a canone zero: 50 euro di Welcome Bonus da Credit Agricole

Per gli utenti interessati ad aprire un nuovo conto online a canone zero, segnaliamo l’attuale promozione di Crédit Agricole, grazie alla quale è possibile ricevere 50 euro di Welcome Bonus aprendo un nuovo conto entro il 31 agosto tramite il codice promozionale VISA ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dalla data di apertura.

La banca francese Crédit Agricole propone un canone gratuito e un’app che consente di gestire l’intero conto a 360 gradi. In più, tramite la funzione Chiedilo a noi, è possibile ricevere assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, al fine di risolvere qualsiasi dubbio.

Al momento dell’apertura del conto online Crédit Agricole si riceverà la carta di debito associata al circuito di pagamento internazionale Visa. È una carta che permette di pagare sia online che nei negozi fisici, tanto in Italia quanto all’estero, in più è compatibile con i wallet digitali Android e Apple, in questo modo chiunque può utilizzarla con il proprio smartphone senza la necessità di averla con sé all’interno del proprio portafoglio. Tra le altre cose, permette di impostare dei limiti di utilizzo sia giornalieri che mensili, nonché bloccarla e metterla in pausa. A tutto questo, poi, si aggiunge il canone gratuito per 24 mesi.

Tornando invece alla promozione in corso, in aggiunta ai 50 euro di bonus benvenuto, Crédit Agricole propone 200 euro in Buoni Amazon accreditando lo stipendio o la pensione (100 euro in buoni regalo) e utilizzando la carta di debito Visa per una spesa complessiva di importo pari o superiore a 2.000 euro (100 euro in buoni regalo). Infine, per ogni amico che decide di aprire un nuovo conto Crédit Agricole su invito personale si ricevono ulteriori 50 euro in buoni Amazon (fino a 400 euro). In totale, quindi, si possono ricevere fino a 650 euro in buoni Amazon.