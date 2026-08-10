Scegli Crédit Agricole: conto a canone zero e fino a 650€ in Buoni Regalo Amazon

Cambia il modo con cui gestisci le tue finanze grazie al conto corrente a canone zero Crédit Agricole che ti permette di ottenere fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon. Cosa stai aspettando? Accedi adesso alla promozione in corso. Si tratta di un’occasione unica e imperdibile che unisce tutte le funzionalità perfette per il tuo conto corrente e regali pazzeschi di gran valore.

Apri adesso il conto online inserendo il codice promozionale “VISA“. Subito dopo richiedi la carta di debito Visa inclusa nel tuo conto ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni dall’apertura del conto. In questo modo otterrai i tuoi primi 50 euro di Welcome Bonus in Buoni Regalo Amazon. Ma non è tutto!

Infatti, se accrediti stipendio o pensione quando apri il tuo nuovo conto corrente a canone zero Crédit Agricole ottieni subito 100 euro in Buoni Regalo Amazon. E se utilizzi la carta di debito Visa (acquistando online, effettuando acquisti tramite POS o wallet digitali) ottieni altri 100 euro in Buoni Regali Amazon, per un totale di 200 euro in Buoni Regalo Amazon.

Infine, se consigli Crédit Agricole a un tuo amico puoi guadagnare 50 euro in Buoni Amazon, per un totale di altri 400 euro in Buoni Regalo Amazon. In ogni caso, riceverai i Buoni Regalo Amazon entro 120 giorni dalla data di verifica dei requisiti. In base all’iniziativa a cui hai partecipato, li riceverai o via email o nella sezione CA Club dell’applicazione della banca. Insomma, diventare cliente Crédit Agricole porta a tantissimi vantaggi incredibili.

Crédit Agricole è il conto canone zero pieno di funzionalità

Con Crédit Agricole hai un conto corrente a canone zero ricco di funzionalità utili a gestire le tue finanze in maniera smart e intelligente. Aprilo adesso online. Potrai trasferire il conto di altre banche in tutta sicurezza. Inoltre, grazie alla praticissima app mobile paghi tutto senza pensieri e invii denaro in pochi click.

Puoi anche caricare la carta nel tuo wallet e pagare con smartphone o smartwatch tutti gli acquisti, senza doverti portare dietro il portafoglio. Inoltre, grazie all’ecosistema user friendly monitori i tuoi conti quando vuoi e in tutta facilità. E se hai qualche problema o sorge qualche necessità hai un’assistenza disponibile 24 ore su 24.