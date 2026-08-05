Carta di credito per l'estero: TF Mastercard Gold azzera i costi

Gli utenti che hanno la necessità di sottoscrivere una nuova carta di credito per una imminente vacanza all’estero possono valutare TF Mastercard Gold, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank. Si distingue per le tante voci azzerate, tra cui quota annuale, commissioni sul cambio valuta e costi extra per l’utilizzo della carta stessa in un Paese diverso dall’Italia.

Inoltre è una carta che include un’assicurazione di viaggio completa, oltre a garantire acquisti senza interessi fino a 55 giorni e un’app completa con cui monitorare qualsiasi aspetto a qualunque ora del giorno. Per richiederla è sufficiente compilare un modulo online sulla pagina dedicata in meno di cinque minuti.

Tra i vantaggi specifici per l’estero vi è l’assenza di costi extra legati all’utilizzo della carta di credito quando ci si trova in una nazione diversa dall’Italia, così come le zero commissioni richieste sul cambio valuta, per un risparmio significativo anno dopo anno per chiunque ha l’abitudine di viaggiare al di fuori dell’Unione europea.

Pagando poi almeno il 50% del proprio viaggio con la carta di TF Bank si è coperti dall’assicurazione di viaggio e annullamento AmTrust. La polizza include la copertura malattia, infortuni e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), oltre che il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro.

In aggiunta a tutto ciò vi è la possibilità di prelevare contanti presso gli ATM che accettano le carte appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard, tanto in Italia quanto all’estero. Ciò garantisce un accesso rapido alla propria liquidità per emergenze o spese impreviste e l’utilizzo della carta quando il pagamento in contanti è indispensabile.

Infine, TF Mastercard Gold offre una linea di credito per le spese mensili. A questo proposito, offre fino a 55 giorni senza interessi su ogni tipo di acquisto, con la possibilità di pagare il saldo in un’unica soluzione o a rate.