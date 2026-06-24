Satispay ci ripensa: tornano le commissioni zero sotto i 10 euro

La conversione in legge del decreto 63/2026 (Carburanti-ter) ribadisce che gli esercenti sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici, indipendentemente dal valore della spesa e dal metodo scelto dall’acquirente, citando esplicitamente anche wallet digitali e app. A questo proposito, segnaliamo che Satispay ha deciso per un dietrofront, annullando una decisione presa lo scorso anno e accolta con un certo malumore da chi in passato ha scelto il metodo per incassare. Si torna alle commissioni zero sotto i 10 euro, una filosofia che fin dall’esordio del servizio aveva contribuito alla sua adozione e diffusione.

Satispay torna alle commissioni zero sotto i 10 euro

Non si tratta di un cambiamento immediato, ma previsto a partire da settembre. Ci saranno novità anche per le transazioni superiori a 10 euro, per le quali la commissione sarà abbassata allo 0,95%. Inoltre, tabaccai, benzinai ed edicolanti continueranno a beneficiare di condizioni particolari, dovendo fare i conti con margini ridotti e commercio di generi legati al monopolio. Di seguito il commento di Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay.

Quando siamo entrati sul mercato, anche grazie alla Payment Services Directive, ci era chiaro l’obiettivo delle istituzioni di creare maggior competizione favorendo la nascita di campioni europei. In questi anni abbiamo contribuito a costruire una nuova cultura del pagamento elettronico in Italia, e dato vita a uno dei network alternativi più diffusi d’Europa. Oggi, con la moneta elettronica che diventa obbligatoria, viene compiuto un passo decisivo, in linea con lo spirito originale della direttiva europea, che porterà maggiore concorrenza e migliori servizi per esercenti e consumatori.

Nel comunicato stampa ricevuto in redazione, l’unicorno dichiara inoltre di essere impegnato in un confronto con le principali associazioni di categoria per definire nuove condizioni vantaggiose per gli esercenti. Prosegue Dalmasso.

Per molti esercenti un nuovo obbligo può sembrare un onere: il nostro impegno è trasformarlo in un’opportunità. Per questo da settembre torniamo a zero commissioni sotto i 10 euro, perché crediamo nel commercio di prossimità e vogliamo sostenere chi gestisce piccoli pagamenti frequenti: il bar, l’edicola, il negozio di quartiere, realtà che abbiamo sempre visto come il cuore che anima le nostre città e che continueremo a sostenere parallelamente alla nostra crescita.

Lo strumento c’è, per chi vende è sempre più difficile accampare scuse per non accettare un pagamento digitale. Se anche la barriera delle commissioni viene meno, diventa più difficile spiegare perché si accetta solo contante, a meno che non si voglia ammettere una certa allergia all’emissione degli scontrini.