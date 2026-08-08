Disney+ introduce la ricerca AI per trovare film e serie TV

Disney+ avvia il test di una funzione di ricerca basata sull’AI. Questa opzione sarà complementare al classico algoritmo di raccomandazioni.

Disney+ sperimenta la ricerca con l’AI: addio ai suggerimenti basati solo sulla cronologia

Disney+ si dota di una nuova funzionalità per cercare contenuti sulla piattaforma. Questo strumento basato sull’AI è pensato per aiutare gli utenti a trovare film e serie da guardare quando sono a corto di ispirazione. Soprattutto, offre la possibilità di descrivere ciò che si desidera in quel preciso momento, permettendo di svincolarsi dai suggerimenti classici basati sulla cronologia di visione.

Grazie al linguaggio naturale, all’input vocale o a suggerimenti predefiniti, gli abbonati possono descrivere le proprie preferenze con parole loro, consentendo così a Disney+ di raccomandare contenuti adatti al momento presente , spiega la piattaforma. Se l’interfaccia della propria app è piena di serie poliziesche perché è quello che si guarda di solito, è possibile quindi ottenere raccomandazioni diverse tramite l’AI, evitando di navigare manualmente tra le categorie non sempre molto intuitive del servizio di streaming. Questa opzione si rivela utile anche se qualcun altro utilizza l’account, o per cercare un film, una serie o un documentario per un bambino.

Le raccomandazioni tramite AI tengono conto del tipo di contenuto e dell’atmosfera cercata dall’utente. Non è però chiaro se lo strumento sia in grado di rispondere a richieste molto specifiche. Orientarsi nella cronologia Marvel o Star Wars, ad esempio, può essere complicato. Sarebbe interessante poter descrivere all’AI ciò che si è già visto e ricevere suggerimenti per seguire un ordine logico all’interno di questi grandi franchise.

Disponibilità

Questa novità è per il momento disponibile attraverso una versione beta limitata, riservata a un piccolo gruppo di abbonati selezionati. Disney+ si mostra prudente e non vuole correre troppo, preferisce perfezionare la funzionalità in caso di necessità prima di renderla disponibile a tutti gli utenti.