Edge disattiva uBlock Origin: addio alle estensioni Manifest V2

Chrome l’ha fatto a luglio, Edge adesso. Il copione è lo stesso, le estensioni Manifest V2 vengono disattivate, uBlock Origin sparisce, e gli utenti devono scegliere tra un adblocker ridotto (uBlock Origin Lite su MV3), un browser diverso (Firefox, Opera), o navigare senza protezione.

Edge dice addio a Manifest V2: uBlock Origin è la vittima principale

Microsoft sostiene che l’impatto sarà limitato, nell’Edge Add-On Store rimangono solo 58 estensioni Manifest V2 con un numero significativo di utenti, e appena tre di queste non hanno già un’alternativa su Manifest V3. Il problema è che tra le estensioni destinate a essere disattivate c’è anche uBlock Origin, uno degli adblocker più efficaci disponibili. Per chi lo utilizza, quindi, il passaggio a Manifest V3 non è affatto indolore.

Da questo mese, le estensioni MV2 rimanenti verranno gradualmente disattivate di default. Gli utenti verranno avvisati prima e indirizzati verso le versioni MV3 raccomandate dove disponibili.

I cambiamenti iniziano nei canali Canary, Dev e Beta, poi seguiranno nel canale Stabile nei mesi successivi. L’obiettivo è completare la transizione per gli utenti consumer entro fine 2026. I dispositivi gestiti dalle aziende non saranno colpiti durante il rollout consumer. La rimozione per le aziende comincerà a inizio 2027.

Le alternative

uBlock Origin Lite: la versione MV3, con funzionalità ridotte. Blocca le pubblicità, ma in modo meno efficace della versione completa.

Firefox: supporta MV2 completamente e per il momento non ha alcuna intenzione di rimuoverlo. È il browser che resta per chi vuole uBlock Origin nella versione piena.

Opera: supporta ancora le estensioni MV2 esistenti e dice che continuerà a farlo finché è tecnicamente ragionevole. Non è una garanzia a lungo termine.

Brave: ha implementato la sostituzione automatica delle estensioni MV2 con equivalenti propri, il bypass più elegante.