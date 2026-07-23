Firefox aggiunge il supporto video HDR su Windows, finalmente!

Chrome supporta i video HDR dal 2018, Edge dal 2017. La maggior parte dei browser basata su Chromium lo ha aggiunto negli anni successivi. Firefox ci ha messo quasi un decennio… dopo anni e anni di richieste da parte della community. La risposta arriva oggi con Firefox 153.

Chi ha uno schermo HDR e usate Firefox su Windows, ora può guardare video HDR su YouTube e altri siti senza dover aprire un altro browser.

Firefox 153 supporta i video HDR su Windows, come abilitare la funzione

Non si deve fare nulla su Firefox, il supporto HDR è attivo di default. Bisogna solo assicurarsi che l’HDR sia abilitato nelle impostazioni di Windows: Impostazioni > Sistema > Schermo. Basta aprire un video HDR su YouTube per vedere la differenza, più luminosità, contrasti più profondi, colori più ricchi.

I limiti (per ora)

Il supporto HDR funziona solo con schermi che supportano la modalità HDR completa di Windows. Se il proprio PC offre solo la capacità “streaming video HDR” invece dell’HDR a livello di sistema, Firefox non attiverà la riproduzione HDR.

Alcuni video HDR registrati con smartphone in certi orientamenti non vengono ancora rilevati correttamente e verranno riprodotti in SDR. Il tone-mapping, la tecnologia che adatta i contenuti HDR agli schermi con capacità HDR limitata, non è ancora attivo. Mozilla sta preparando un tone-mapping adattivo al display.

I video HDR codificati in HEVC (H.265) potrebbero richiedere l’installazione delle estensioni video HEVC di Microsoft su Windows per la decodifica corretta.

La versione 153 arriva nella stessa settimana in cui Firefox ha corretto diversi bug minori nella versione 152.0.2. Il browser di Mozilla continua a essere l’alternativa principale a Chrome per chi rifiuta Chromium, soprattutto dopo che Chrome 150 ha bloccato uBlock Origin e le estensioni MV2. L’HDR era una delle lacune più evidenti rispetto ai browser Chromium.