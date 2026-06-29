Nuovo conto online quest'estate? SelfyConto offre il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

Le persone che quest’estate hanno scelto di sottoscrivere un nuovo conto corrente online possono valutare SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum pensato per le spese di tutti i giorni. Durante il primo anno il canone è gratuito per tutti, poi è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 accreditando il proprio stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Le spese idonee sono quelle effettuate tramite la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La carta è disponibile in due formati: quella tradizionale fisica e quella digitale: la prima presenta un canone annuale di 10 euro, la seconda invece è completamente gratuita.

I vantaggi di SelfyConto (a costo zero)

Bonifici SEPA in euro gratuiti, sia ordinari che istantanei; prelievi presso gli ATM in Italia e in Europa senza commissioni; canone gratuito della carta di debito digitale associata al conto; assistenza via chat sempre disponibile a costo zero; possibilità di interpellare un consulente dedicato per i propri progetti finanziari; accredito dello stipendio senza costi; sono questi tutti i servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum SelfyConto.

Al termine del primo anno, il canone del conto passa a 3,75 euro al mese. Come detto all’inizio, però, i clienti SelfyConto possono azzerarlo in due modi: il primo, accreditando il proprio stipendio sul nuovo conto; il secondo, spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto stesso di Banca Mediolanum.

Sempre a proposito di SelfyConto, gli utenti hanno la possibilità di sfruttare l’apertura veloce tramite SPID, vale a dire il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre, c’è l’opportunità di aprire un conto cointestato, così da organizzare al meglio le spese da un unico conto con zero commissioni nascoste e movimenti trasparenti (ogni utente ha l’accesso indipendente grazie a un apposito codice cliente assegnato dalla banca).