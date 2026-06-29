 Nuovo conto online quest'estate? SelfyConto offre il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027
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Nuovo conto online quest'estate? SelfyConto offre il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per i clienti under 30.
Nuovo conto online quest'estate? SelfyConto offre il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027
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SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per i clienti under 30.
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Le persone che quest’estate hanno scelto di sottoscrivere un nuovo conto corrente online possono valutare SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum pensato per le spese di tutti i giorni. Durante il primo anno il canone è gratuito per tutti, poi è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 accreditando il proprio stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Le spese idonee sono quelle effettuate tramite la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La carta è disponibile in due formati: quella tradizionale fisica e quella digitale: la prima presenta un canone annuale di 10 euro, la seconda invece è completamente gratuita.

Pagina offerta Banca Mediolanum

selfyconto

I vantaggi di SelfyConto (a costo zero)

Bonifici SEPA in euro gratuiti, sia ordinari che istantanei; prelievi presso gli ATM in Italia e in Europa senza commissioni; canone gratuito della carta di debito digitale associata al conto; assistenza via chat sempre disponibile a costo zero; possibilità di interpellare un consulente dedicato per i propri progetti finanziari; accredito dello stipendio senza costi; sono questi tutti i servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum SelfyConto.

Al termine del primo anno, il canone del conto passa a 3,75 euro al mese. Come detto all’inizio, però, i clienti SelfyConto possono azzerarlo in due modi: il primo, accreditando il proprio stipendio sul nuovo conto; il secondo, spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto stesso di Banca Mediolanum.

Sempre a proposito di SelfyConto, gli utenti hanno la possibilità di sfruttare l’apertura veloce tramite SPID, vale a dire il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre, c’è l’opportunità di aprire un conto cointestato, così da organizzare al meglio le spese da un unico conto con zero commissioni nascoste e movimenti trasparenti (ogni utente ha l’accesso indipendente grazie a un apposito codice cliente assegnato dalla banca).

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
29 giu 2026
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