Banca Mediolanum offre un conto a canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

Banca Mediolanum con SelfyConto propone un conto online a canone gratuito fino al 31 dicembre 2027. Per beneficiare della promozione in corso è sufficiente utilizzando SelfyConto come il proprio conto corrente principale, accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata.

Tutto questo al netto del primo anno a canone zero per tutti i nuovi clienti e fino a trent’anni per tutti coloro che rientrano nella categoria under 30. Per il primo anno non è previsto alcun canone nemmeno per la carta di debito fisica Mediolanum Card, che poi passa a 10 euro l’anno, mentre la versione digitale è sempre gratuita.

I servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

Al di là del canone gratuito fino al 31 dicembre 2027, SelfyConto include numeri servizi a costo zero. Tra questi si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei in euro, i prelievi presso gli ATM italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione europea, nonché l’assistenza via chat.

Inoltre, a costo zero sono disponibili anche l’addebito delle utenze, il consulente finanziario dedicato (Selfy Assistant) e la già citata carta di debito digitale, disponibile anche in formato fisico a canone zero per il primo anno (poi la quota annuale passa a 10 euro), senza dimenticare la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione.

A proposito della carta di debito, la Mediolanum Card appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza vanta una compatibilità di fatto illimitata con i negozi presenti in Italia e all’estero. Come poi già detto qui sopra, si può scegliere se averla nel formato tradizionale (cioè quello fisico) o in versione digitale.

Per aprire un nuovo conto corrente online è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Banca Mediolanum, tenendo a portata di mano sia un documento di riconoscimento valido che il proprio smartphone più un indirizzo e-mail personale. Per velocizzare le operazioni, infine, è possibile utilizzare lo SPID.