Conto corrente remunerato al 3%: ultimi giorni di promozione in casa BBVA

Le persone che intendono beneficiare di un conto corrente remunerato al 3% hanno tempo fino al 30 giugno per sottoscrivere un nuovo conto BBVA e aderire alla promozione che consente di ottenere il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per sei mesi. Al termine dei primi sei mesi, poi, la banca spagnola offre una remunerazione garantita a lungo termine fino al 31 dicembre 2027.

Il conto e la carta di debito associata di BBVA sono entrambi a canone zero per sempre. Inoltre, per beneficiare della remunerazione e del cashback al 3% non occorre né accreditare lo stipendio, né avere un saldo minimo nel conto, né garantire un tempo di permanenza prestabilito.

Come funziona la remunerazione del conto corrente di BBVA

La remunerazione del conto online di BBVA permette di guadagnare fin dal primo giorno il 3% lordo per i primi sei mesi, su importi fino a 1 milione di euro. Gli interessi vengono erogati ogni mese, con l’accredito che avviene nei primi giorni del mese successivo. E per monitorare in modo costante l’evoluzione dei risparmi è sufficiente scaricare l’app BBVA ed effettuare il login con le proprie credenziali.

Terminati i primi sei mesi di remunerazione al 3%, BBVA offre una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027 con un tasso aggiornato ogni tre mesi in modo chiaro e trasparente. In questo caso il tasso massimo a cui si può aspirare è pari al 2%. Un ulteriore vantaggio è che i soldi sul conto corrente BBVA sono sempre a disposizione.

Infine, come accennato nell’introduzione, la promozione che terminerà a fine mese include anche il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto BBVA. In questo caso il rimborso viene riconosciuto su una spesa massima di 280 euro al mese per sei mesi.