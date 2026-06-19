SefyConto è il conto per tutti i giorni ora con canone azzerabile

SelfyConto è il conto corrente smart di Banca Mediolanum per tutti i giorni adesso con canone azzerabile. Cosa stai aspettando? Aprendolo adesso potrai ottenerlo a canone zero semplicemente accreditando lo stipendio o almeno 500 euro di spese mensili. Si tratta di una promozione fantastica e con tantissimi vantaggi inclusi per la gestione delle tue finanze ancora più intelligente.

Fai tutto online e con SPID l’apertura del conto corrente è ancora più veloce. Addirittura, puoi anche aprirlo cointestato per gestirlo in due. Bollette, spesa e affitto saranno organizzati da un unico conto in condivisione: movimenti trasparenti e zero commissioni nascoste. Ecco cosa puoi realmente fare con un conto cointestato SerfyConto:

Accesso indipendente: ognuno ha il proprio codice cliente per operare;

Ogni cointestatario può richiedere la propria carta di debito personale;

Entrambi vedete tutti i movimenti: massima trasparenza, zero sorprese;

Niente più “chi paga?”: divisione automatica delle spese quotidiane.

Due soluzioni SelfyConto davvero perfette per chi vuole aprire un conto

Perché continuare a spendere una fortuna ogni mese quando con SelfyConto hai un conto a canone zero per sempre? Se hai meno di 30 e fino al compimento dei 30 il canone è azzerato. E per tutti hai canone zero il primo anno, azzerabile semplicemente accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Ecco cosa includono le due soluzioni distinte:

Conto Under 30 con canone di tenuta conto gratuito fino ai tuoi 30 anni: Accredito stipendio Bonifici SEPA in € gratuiti Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti Prelievi ATM in area Euro gratuiti Carta di Debito digitale: gratuita Assistenza via chat gratuita Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti Invia e ricevi denaro con: Bancomat Pay e Plicks

con canone di tenuta conto gratuito fino ai tuoi 30 anni:

Conto Over 30 con canone di tenuta conto gratis il primo anno, dopo azzerabile: Accredito stipendio o pensione Bonifici SEPA in € gratuiti Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti Prelievi ATM in area Euro gratuiti Carta di Debito digitale: gratuita Assistenza via chat gratuita Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti SDD – Addebito utenze gratuito

con canone di tenuta conto gratis il primo anno, dopo azzerabile: