 SefyConto è il conto per tutti i giorni ora con canone azzerabile
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SefyConto è il conto per tutti i giorni ora con canone azzerabile

Scegli SelfyConto, il conto corrente per tutti i giorni adesso con canone azzerabile: scopri l'offerta che cambierà la tua vita finanziaria.
SefyConto è il conto per tutti i giorni ora con canone azzerabile
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Scegli SelfyConto, il conto corrente per tutti i giorni adesso con canone azzerabile: scopri l'offerta che cambierà la tua vita finanziaria.
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SelfyConto è il conto corrente smart di Banca Mediolanum per tutti i giorni adesso con canone azzerabile. Cosa stai aspettando? Aprendolo adesso potrai ottenerlo a canone zero semplicemente accreditando lo stipendio o almeno 500 euro di spese mensili. Si tratta di una promozione fantastica e con tantissimi vantaggi inclusi per la gestione delle tue finanze ancora più intelligente.

Apri SelfyConto Adesso

Fai tutto online e con SPID l’apertura del conto corrente è ancora più veloce. Addirittura, puoi anche aprirlo cointestato per gestirlo in due. Bollette, spesa e affitto saranno organizzati da un unico conto in condivisione: movimenti trasparenti e zero commissioni nascoste. Ecco cosa puoi realmente fare con un conto cointestato SerfyConto:

  • Accesso indipendente: ognuno ha il proprio codice cliente per operare;
  • Ogni cointestatario può richiedere la propria carta di debito personale;
  • Entrambi vedete tutti i movimenti: massima trasparenza, zero sorprese;
  • Niente più “chi paga?”: divisione automatica delle spese quotidiane.

Due soluzioni SelfyConto davvero perfette per chi vuole aprire un conto

Perché continuare a spendere una fortuna ogni mese quando con SelfyConto hai un conto a canone zero per sempre? Se hai meno di 30 e fino al compimento dei 30 il canone è azzerato. E per tutti hai canone zero il primo anno, azzerabile semplicemente accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Ecco cosa includono le due soluzioni distinte:

  • Conto Under 30 con canone di tenuta conto gratuito fino ai tuoi 30 anni:
    • Accredito stipendio
    • Bonifici SEPA in € gratuiti
    • Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
    • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
    • Carta di Debito digitale: gratuita
    • Assistenza via chat gratuita
    • Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
    • Invia e ricevi denaro con: Bancomat Pay e Plicks
Apri SelfyConto Adesso
  • Conto Over 30 con canone di tenuta conto gratis il primo anno, dopo azzerabile:
    • Accredito stipendio o pensione
    • Bonifici SEPA in € gratuiti
    • Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
    • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
    • Carta di Debito digitale: gratuita
    • Assistenza via chat gratuita
    • Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
    • SDD – Addebito utenze gratuito

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Pubblicato il 19 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 giu 2026
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