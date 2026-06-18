 Consob avvisa gli utenti: attenzione ai finfluencer
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Consob avvisa gli utenti: attenzione ai finfluencer

La Consob ha descritto le principali categorie di operatori digitali, tra cui i finfluencer, che forniscono informazioni finanziarie sui social media.
Consob avvisa gli utenti: attenzione ai finfluencer
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La Consob ha descritto le principali categorie di operatori digitali, tra cui i finfluencer, che forniscono informazioni finanziarie sui social media.
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La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha pubblicato il nuovo quaderno FinTech “La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale”. Elenca i principali rischi che l’investitore retail si trova a fronteggiare nell’ecosistema della comunicazione finanziaria online. Vengono in particolare descritte quattro categorie di operatori digitali che spesso sfruttano le debolezze comportamentali degli investitori (in alcuni casi sono vere e proprie truffe).

Attenzione alle comunicazioni finanziarie sui social

La Consob spiega che sono aumentate le informazioni finanziarie su social media, piattaforme video e community online. Accanto agli intermediari tradizionali sono apparsi nuovi agenti di mercato che spesso operano al di fuori del perimetro regolamentare classico e possono esercitare un’influenza significativa sulle scelte degli investitori.

L’autorità ha descritto in dettaglio le quattro categorie principali: finfluencer, financial web communities, neobroker e piattaforme di trading, Academy. I finfluencer (financial influencer) sono creatori di contenuti, spesso senza nessuna qualifica professionale, che divulgano informazioni, opinioni o indicazioni di natura finanziaria tramite social media. In alcuni casi nascondono conflitti di interesse, legati a guadagni personali o sponsorizzazioni nascoste.

Le financial web communities sono gruppi di utenti che condividono analisi e strategie finanziarie su vari canali digitali, tra cui Reddit, Telegram e WhatsApp. Neobroker e piattaforme di trading sono intermediari tecnologicamente avanzati che prestano servizi di investimento (esecuzione ordini) e in cui la piattaforma stessa diviene un canale di comunicazione attivo.

Infine ci sono le Academy. Propongono percorsi di formazione finanziaria, spesso gratuiti. Nella pratica, alcune di esse non erogano attività didattica, ma agiscono come “esca” prospettando facili guadagni o il passaggio dall’operatività simulata a quella reale tramite l’impiego di Prop Firm che offrono la possibilità di fare trading in un ambiente di prova, al quale si accede a pagamento.

Per attirare gli investitori vengono sfruttate modalità tipiche dell’intrattenimento digitale (gamification). Più recentemente sono arrivate celebrity e influencer virtuali generate con l’intelligenza artificiale. Sempre più spesso, i truffatori creano deepfake di personaggi reali per ingannare gli investitori.

Fonte: Consob

Pubblicato il 18 giu 2026

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