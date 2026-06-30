SelfyConto ora è il conto corrente gratuito per tutti: scopri come azzerare il canone

SeflyConto è da sempre il conto corrente gratuito per gli under 30, ma ora lo è per tutti grazie alla promozione che ti permette di azzerare il canone annuale con una mossa. Prima di tutto apri il conto online adesso. Successivamente accredita lo stipendio o la pensione. Altrimenti dovrai semplicemente spendere almeno 500 euro al mese per mantenere il canone zero mensile. Tutto questo senza doverti recare in filiale.

Inclusa nel conto hai anche una carta di debito gratuita in versione digitale. La versione fisica è gratuita il primo anno. Inoltre, potrai effettuare tutti i bonifici SEPA che vuoi, anche istantanei, senza alcuna commissione. Preleva il tuo denaro in contante presso gli ATM in area Euro gratuitamente, senza costi aggiuntivi. E se hai qualche problema o esigenza contatta l’assistenza via chat gratuita, sempre pronta a risponderti in tempi record.

Non ci sono dubbi, con SelfyConto ottieni il conto corrente gratuito più facile e smart per gestire in maniera intelligente le tue finanze. Addirittura puoi anche decidere di gestirlo in due aprendolo cointestato. In questo modo è più intuitivo e pratico dividere bollette, spesa e affitto. Organizzare le spese da un unico conto in condivisione è molto comodo. Movimenti trasparenti e zero commissioni nascoste. Cosa stai aspettando? Fai la mossa vincente.

SelfyConto: il conto corrente gratuito che amerai

SelfyConto è un prodotto Banca Mediolanum ed è per questo che hai accesso al conto corrente gratuito più avanzato di sempre. Sfrutta tutte le sue funzionalità per gestire la tua vita economica quotidiana senza stress. Grazie alla praticissima Mediolanum App hai sempre tutto sotto controllo, all’interno di un ecosistema intuitivo e facile da utilizzare sia dai più giovani che dai più grandi. Apri subito il conto online.

La carta di debito gratuita include anche una polizza multirischi per i tuoi acquisti firmata Nexi. Con la versione digitali azzeri l’impatto ambientale e se proprio non puoi fare a meno della versione fisica puoi richiederla in un attimo anche dopo l’apertura del conto.