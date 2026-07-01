Basta pagare la carta di credito: con TF Bank la chiedi in 3 minuti ed è gratis

Perché pagare per mantenere la carta di credito con la tua banca quando con TF Bank la richiedi in soli 3 minuti ed è completamente gratis? Tra l’altro non devi cambiare nulla perché si collega automaticamente al tuo conto corrente, senza spese aggiuntive e con canone zero per sempre. Quindi nessuna commissione annuale per la tua nuova TF Mastercard Gold. Cosa stai aspettando? Richiedila in pochi minuti online! Non devi andare in nessuna filiale.

Un mondo di vantaggi ti sta già aspettando! Potrai beneficiare fin da subito di una linea di credito personale sempre disponibile per ogni tuo acquisto, sia nei negozi fisici che online. Inoltre, i limiti cambiano in modo responsabile. In questo modo puoi far fronte a tutte le spese mensili con tranquillità e senza preoccupazioni. E se vuoi pagare dopo hai anche la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni. E in caso di emergenza puoi sempre attivare i pagamenti rateali flessibili al bisogno. Niente male vero? Ma questo è solo una parte dei benefici inclusi in questa carta di credito gratis.

Assicurazione viaggio gratis con la carta di credito di TF Bank

Spostati ovunque nel mondo senza stress grazie all’assicurazione viaggio gratis inclusa nella carta di credito di TF Bank. Sì, hai capito bene. Quando sei all’estero hai un’assicurazione completa disponibile in tutto il mondo. Inoltre, hai anche una copertura infortuni inclusa. E se perdono i bagagli ottieni un rimborso fino a 2500 euro. Se ti annullano il viaggio hai fino a 3000 euro di copertura. Richiedila in pochi minuti online!

Cuando usi la tua TF Mastercard Gold all’estero non hai costi extra e non hai commissione sui cambi. Tutto questo solo pagando almeno il 50% del tuo viaggio con questa carta di credito. Un viaggio sicuro inizia con questa carta di credito. Cosa stai aspettando? Richiedila ora, identificati e attivala.