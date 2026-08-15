 Nuova carta di credito a costo zero con TF Bank: ecco la promo
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Nuova carta di credito a costo zero con TF Bank: ecco la promo

Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito gratuita ricca di vantaggi e senza aprire un nuovo conto, ecco tutti i dettagli.
Nuova carta di credito a costo zero con TF Bank: ecco la promo
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Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito gratuita ricca di vantaggi e senza aprire un nuovo conto, ecco tutti i dettagli.
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Scegliere una carta di credito gratuita significa poter contare su uno strumento di pagamento ricco di vantaggi e privo di costi. La soluzione giusta, in questo momento, arriva da TF Bank, che mette a disposizione dei nuovi clienti la carta TF Mastercard Gold. 

Questa carta di credito a saldo, con possibilità di rateizzare le spese, è disponibile senza aprire un nuovo conto corrente e include vantaggi aggiuntivi, come una polizza viaggi gratuita. 

Per richiedere la carta è sufficiente visitare il sito ufficiale di TF Bank, accessibile dal box qui di sotto. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite il sito della banca.

Richiedi qui la carta di TF Bank

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Le caratteristiche della carta di credito di TF Bank

Con TF Mastercard Gold di TF Bank è possibile sfruttare una carta di credito ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare. La carta è disponibile senza costi di emissione e senza aprire un nuovo conto corrente. 

Da segnalare la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita oltre all’assenza di commissioni sulle operazioni effettuate in valuta estera. La carta permette di rateizzare le spese oltre che di pagare senza interessi fino a 55 giorni.

La carta permette di utilizzare Google Pay e Apple Pay per i pagamenti con smartphone o smartwatch, anche senza avere la carta fisica, semplificando ulteriormente l’utilizzo dello strumento di pagamento.

Per richiedere la carta è sufficiente seguire una breve procedura di sottoscrizione online, tramite il sito ufficiale di TF Bank. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura qui di sotto.

La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Richiedi qui la carta di TF Bank

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Pubblicato il 15 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
15 ago 2026
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