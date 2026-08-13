Revolut Lounge negli aeroporti, si parte da Copenaghen nel 2027

Dopo aver regalato ChatGPT Go ai suoi clienti, la fintech annuncia l’arrivo di un nuovo vantaggio dedicato a chi ha un conto: Revolut Lounge. Già dal nome si capisce di cosa si tratta, saranno spazi esclusivi di alto livello in alcuni che l’azienda ha intenzione di portare nei principali aeroporti europei a partire dal 2027.

Sono in arrivo Revolut Lounge negli aeroporti

Il primo scalo ad accoglierne uno sarà quello di Copenaghen. Stando al comunicato che abbiamo ricevuto in redazione, diventerà la nuovissima lounge di punta dello calo e la più grande lounge a uso comune dell’area Schengen . Sarà realizzata in collaborazione con Plaza Premium Group, realtà che già gestisce la più grande rete al mondo di aree lounge aeroportuali.

La nota che abbiamo ricevuto da riferimento a 75 milioni di clienti in tutto il mondo, mezzo milione dei quali in Danimarca e oltre 2 milioni nei paesi nordici (la previsione è quella di arrivare a 3 milioni entro la fine dell’anno).

Aver scelto proprio l’aeroporto di Copenaghen è il risultato di una strategia legata alla sua reputazione internazionale come centro di design scandinavo di livello mondiale, innovazione strutturale e connessione globale . Concludiamo con le parole di Hadi Nasrallah, Director della divisione Product GP & New Bets di Revolut.