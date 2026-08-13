Revolut Lounge negli aeroporti, si parte da Copenaghen nel 2027

Dopo aver regalato ChatGPT Go ai suoi clienti, la fintech annuncia l’arrivo di un nuovo vantaggio dedicato a chi ha un conto: Revolut Lounge. Già dal nome si capisce di cosa si tratta, saranno spazi esclusivi
di alto livello in alcuni che l’azienda ha intenzione di portare nei principali aeroporti europei a partire dal 2027.
Sono in arrivo Revolut Lounge negli aeroporti
Il primo scalo ad accoglierne uno sarà quello di Copenaghen. Stando al comunicato che abbiamo ricevuto in redazione,
diventerà la nuovissima lounge di punta dello calo e
la più grande lounge a uso comune dell’area Schengen. Sarà realizzata in collaborazione con Plaza Premium Group, realtà che già gestisce la più grande rete al mondo di aree lounge aeroportuali.
La nota che abbiamo ricevuto da riferimento a 75 milioni di clienti in tutto il mondo, mezzo milione dei quali in Danimarca e oltre 2 milioni nei paesi nordici (la previsione è quella di arrivare a 3 milioni entro la fine dell’anno).
Aver scelto proprio l’aeroporto di Copenaghen è il risultato di una strategia legata alla sua
reputazione internazionale come centro di design scandinavo di livello mondiale, innovazione strutturale e connessione globale. Concludiamo con le parole di Hadi Nasrallah, Director della divisione Product GP & New Bets di Revolut.
Oltre 75 milioni di clienti si affidano a Revolut per migliorare ogni parte della loro vita finanziaria, e i viaggi sono centrali in questa esperienza. Con la rete Revolut Lounge, stiamo approfondendo la nostra strategia di presenza fisica, avvicinando il nostro brand e la nostra filosofia di design ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è stabilire un nuovo standard per l’accoglienza negli aeroporti di tutta Europa e portare più vantaggi ai clienti Revolut quando viaggiano. Copenaghen, rinomata a livello globale per l’eccellenza del design e situata nei paesi nordici, una regione di crescita chiave per noi, è un punto di riferimento ideale per questo lancio.