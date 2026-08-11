 Dimenticati delle bollette con Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno
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Dimenticati delle bollette con Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno

D'ora in poi puoi dimenticarti delle bollette folli grazie a Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno: scopri la nuova tariffa risparmio.
Dimenticati delle bollette con Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno
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D'ora in poi puoi dimenticarti delle bollette folli grazie a Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno: scopri la nuova tariffa risparmio.
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Fino al 13 agosto 2026 è disponibile una delle migliori offerte per Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi! Stiamo parlando di Octopus Fissa 12M che assicura bollette sempre perfette perché non soggette agli aumenti di mercato. Passa ora a Octopus Energy per risparmiare sui tuoi consumi ogni mese! Si tratta di un’opportunità unica e imperdibile perché la tariffa è davvero molto interessante e conveniente.

Passa a Octopus Fissa 12M
  • Costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi a soli 0,1397 €/kWh con commercializzazione fissa a soli 6 €/mese;
  • Costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi a soli 0,60 €/Smc con commercializzazione fissa a soli 7 €/mese.

Accettando questa tariffa avrai luce e gas a prezzo fisso per un anno. Una volta passati i 12 mesi di promozione potrai scegliere la tariffa più conveniente per te disponibile al momento e continuare a risparmiare, senza stress. Octopus Energy ti ricorda che nella bolletta troverai altri costi indipendenti dal fornitore che riguardano trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

Perché scegliere Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi

Scegliere Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi è la migliore mossa per risparmiare in un periodo storico dove i prezzi sono in costante movimento. Una volta attivata la tariffa, in vigore in questo momento e disponibile fino al 13 agosto 2026, potrai dormire sonni tranquilli per un anno perché il costo della materia prima non cambierà e la tua bolletta rifletterà solamente i tuoi consumi e niente altro.

Passa a Octopus Fissa 12M

Con Octopus Energy stai scegliendo un operatore che fornisce solo energia proveniente da fonti 100% rinnovabili. Inoltre, le bollette sono estremamente semplici da consultare, con tariffe chiare e senza sorprese. E poi con questo provider non hai vincoli né penali. Mantieni la tua tariffa per tutto il tempo che vuoi e se decidi di cambiare fornitore sei libero di farlo senza alcun limite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 ago 2026
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