Dimenticati delle bollette con Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 1 anno

Fino al 13 agosto 2026 è disponibile una delle migliori offerte per Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi! Stiamo parlando di Octopus Fissa 12M che assicura bollette sempre perfette perché non soggette agli aumenti di mercato. Passa ora a Octopus Energy per risparmiare sui tuoi consumi ogni mese! Si tratta di un’opportunità unica e imperdibile perché la tariffa è davvero molto interessante e conveniente.

Costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi a soli 0,1397 €/kWh con commercializzazione fissa a soli 6 €/mese;

bloccato per 12 mesi a soli con commercializzazione fissa a soli 6 €/mese; Costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi a soli 0,60 €/Smc con commercializzazione fissa a soli 7 €/mese.

Accettando questa tariffa avrai luce e gas a prezzo fisso per un anno. Una volta passati i 12 mesi di promozione potrai scegliere la tariffa più conveniente per te disponibile al momento e continuare a risparmiare, senza stress. Octopus Energy ti ricorda che nella bolletta troverai altri costi indipendenti dal fornitore che riguardano trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

Perché scegliere Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi

Scegliere Octopus Luce e Gas a prezzo fisso 12 mesi è la migliore mossa per risparmiare in un periodo storico dove i prezzi sono in costante movimento. Una volta attivata la tariffa, in vigore in questo momento e disponibile fino al 13 agosto 2026, potrai dormire sonni tranquilli per un anno perché il costo della materia prima non cambierà e la tua bolletta rifletterà solamente i tuoi consumi e niente altro.

Con Octopus Energy stai scegliendo un operatore che fornisce solo energia proveniente da fonti 100% rinnovabili. Inoltre, le bollette sono estremamente semplici da consultare, con tariffe chiare e senza sorprese. E poi con questo provider non hai vincoli né penali. Mantieni la tua tariffa per tutto il tempo che vuoi e se decidi di cambiare fornitore sei libero di farlo senza alcun limite.