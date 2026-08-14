 Apri il tuo conto gratuito Crédit Agricole in 5 minuti e ottieni fino a 650€ in Buoni Amazon
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Apri il tuo conto gratuito Crédit Agricole in 5 minuti e ottieni fino a 650€ in Buoni Amazon

Apri il tuo conto corrente online a canone gratuito in soli 5 minuti e ottieni fino a 650€ in Buoni Regalo Amazon da spendere come vuoi tu.
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Apri il tuo conto corrente online a canone gratuito in soli 5 minuti e ottieni fino a 650€ in Buoni Regalo Amazon da spendere come vuoi tu.
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Questo è il momento giusto per aprire il tuo nuovo conto corrente online gratuito Crédit Agricole e ottenere fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon. Il procedimento è facile e veloce, ti servono solo un documento di identità. Richiedilo adesso in soli 5 minuti! Grazie a questa soluzione potrai gestire le tue finanze senza dover sostenere alcun costo di gestione o costi extra e commissioni per le operazioni di conto.

Richiedi il tuo conto

Il primo Welcome Bonus di 50 euro in Buoni Regalo Amazon lo ottieni aprendo il conto online e inserendo il codice promozionale “VISA” nell’apposita sezione che incontri a schermo. Richiedi quindi la tua Carta di Debito Visa ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni. Niente male vero? Ma non è finita qui.

Infatti, hai diritto a 200 euro in Buoni Regalo Amazon accreditando lo stipendio o la pensione e utilizzando la carta di debito Visa per acquisti online, POS e pagamenti tramite wallet digitali. E se consigli il conto corrente online gratuito Crédit Agricole ottieni 50 euro per ogni amico che apre il conto fino a 400 euro in Buoni Regalo Amazon.

Crédit Agricole: molto più di un conto gratuito, tanti Buoni Amazon in regalo

Crédit Agricole è molto più di un conto online gratuito è una suite di funzionalità perfette per gestire le tue finanze e ottenere fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon. Ti consigliamo di cogliere al volo questa occasione imperdibile. Richiedilo ora in soli 5 minuti! Non te ne pentirai assolutamente.

Richiedi il tuo conto

Grazie alla praticissima app multi-device fai tutto in sicurezza grazie alle tantissime funzionalità pensate per gestire la tua quotidianità in modo semplice e veloce. Nondimeno, Crédit Agricole non è solo smart. Infatti, per qualsiasi esigenza hai a disposizione un Consulente disponibile nella tua Filiale di riferimento.

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Pubblicato il 14 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 ago 2026
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