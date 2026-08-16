Passa a E.ON e scopri come ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia

Con E.ON Luce e Gas Insieme hai a tua disposizione un’offerta fatta a regola d’arte per risparmiare grazie al prezzo bloccato per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Ottieni adesso uno sconto del 10% sulla componente energia attivando anche l’offerta gas. Fai tutto online grazie ai passaggi semplici e veloci creati appositamente per attivare il risparmio ovunque tu sia.

Con la nuova tariffa il prezzo della materia prima luce è di soli 0,0972 €/kWh, anziché 0,10802 €/kWh , se attivi anche l’offerta gas. Invece, il costo della materia prima gas è di soli 0,469 €/Smc. Si tratta di una tariffa con prezzo fisso per un anno. Un’ottima occasione per evitare di continuare a farsi sballottare qua e là dai continui aumenti del mercato. Così ottieni stabilità e sai sempre quanto spendi per luce e gas in base ai consumi.

Tutti i vantaggi di passare a E.ON Luce e Gas Insieme

Passare a E.ON Luce e Gas Insieme apre le porte a un mondo di vantaggi. Attivando anche l’offerta Gas ottieni il 10% di sconto sull’offerta luce. Questo è il primo vantaggio. In questo modo hai un altro vantaggio. Con luce e gas gestiti in questo modo risparmi anche le energie perché hai un unico fornitore.

Inoltre, hai la sicurezza del prezzo fisso per un anno. Grazie a questo provider hai tutta la tranquillità delle offerte luce e gas a prezzo bloccato per metterti al riparo dai rincari e usare l’energia per ciò che ti serve e per ciò che ti piace di più. Infine, stai scegliendo un’offerta luce con energia prodotta da fonti rinnovabili, così riduci il tuo impatto ambientale.

E.ON è tra i principali operatori energetici in Italia che vanta soluzioni concrete, pratiche e trasparenti per garantire energia a condizioni economiche accessibili.