 Passa a E.ON e scopri come ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia
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Passa a E.ON e scopri come ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia

Passa subito a E.ON e scopri come ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia attivando le offerte per risparmiare su luce e gas.
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Passa subito a E.ON e scopri come ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia attivando le offerte per risparmiare su luce e gas.
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Con E.ON Luce e Gas Insieme hai a tua disposizione un’offerta fatta a regola d’arte per risparmiare grazie al prezzo bloccato per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Ottieni adesso uno sconto del 10% sulla componente energia attivando anche l’offerta gas. Fai tutto online grazie ai passaggi semplici e veloci creati appositamente per attivare il risparmio ovunque tu sia.

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Con la nuova tariffa il prezzo della materia prima luce è di soli 0,0972 €/kWh, anziché 0,10802 €/kWh , se attivi anche l’offerta gas. Invece, il costo della materia prima gas è di soli 0,469 €/Smc. Si tratta di una tariffa con prezzo fisso per un anno. Un’ottima occasione per evitare di continuare a farsi sballottare qua e là dai continui aumenti del mercato. Così ottieni stabilità e sai sempre quanto spendi per luce e gas in base ai consumi.

Tutti i vantaggi di passare a E.ON Luce e Gas Insieme

Passare a E.ON Luce e Gas Insieme apre le porte a un mondo di vantaggi. Attivando anche l’offerta Gas ottieni il 10% di sconto sull’offerta luce. Questo è il primo vantaggio. In questo modo hai un altro vantaggio. Con luce e gas gestiti in questo modo risparmi anche le energie perché hai un unico fornitore.

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Inoltre, hai la sicurezza del prezzo fisso per un anno. Grazie a questo provider hai tutta la tranquillità delle offerte luce e gas a prezzo bloccato per metterti al riparo dai rincari e usare l’energia per ciò che ti serve e per ciò che ti piace di più. Infine, stai scegliendo un’offerta luce con energia prodotta da fonti rinnovabili, così riduci il tuo impatto ambientale.

E.ON è tra i principali operatori energetici in Italia che vanta soluzioni concrete, pratiche e trasparenti per garantire energia a condizioni economiche accessibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ago 2026

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16 ago 2026
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