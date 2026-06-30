La promozione del conto remunerato al 3% di BBVA scade oggi 30 giugno

Oggi, martedì 30 giugno, scade la promozione della banca spagnola BBVA che consente di ottenere il 3% di remunerazione dal nuovo conto corrente e il 3% di cashback per sei mesi. C’è tempo dunque fino alla mezzanotte di oggi per approfittare dell’iniziativa: l’apertura del conto avviene direttamente online tramite la pagina dedicata, tenendo a portata di mano un documento di riconoscimento valido, lo smartphone e un indirizzo e-mail personale.

Al termine poi dei primi sei mesi, gli utenti che restano in BBVA beneficiano della remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Il conto corrente online BBVA è a canone zero per sempre, così come la quota relativa alla carta di debito appartenente al circuito internazionale Mastercard e dunque utilizzabile ovunque, sia in Italia che all’estero, tanto nei negozi fisici quanto negli store online.

3% di remunerazione e 3% di cashback per 6 mesi senza vincoli

La differenza sostanziale tra l’iniziativa di BBVA e quella delle altre banche sta nell’assenza di vincoli. In concreto ciò significa che il conto remunerato al 3% e il 3% di cashback si ottengono senza che si abbia bisogno di accreditare lo stipendio o la pensione, un saldo minimo o un tempo di permanenza con la banca spagnola prestabilito.

Tornando alla promozione in scadenza nella giornata odierna, gli interessi vengono riconosciuti da subito, con liquidazione ogni mese sul conto corrente. Per quanto riguarda invece il 3% di cashback, quest’ultimo è riconosciuto per 6 mesi su una spesa massima di 280 euro al mese.

Ci sono poi numerosi servizi gratuiti inclusi nel conto, a partire dai bonifici SEPA in euro istantanei e ordinari, i prelievi presso gli ATM in Italia e in Europa a partire da un importo minimo di 100 euro, il servizio clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il collegamento di eventuali conti detenuti in altre banche e gli acquisti in valuta ester.