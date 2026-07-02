 Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto
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Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto

Un servizio che può tornare molto utile durante la prossima vacanza estiva all'interno dell'Unione europea.
Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto
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Un servizio che può tornare molto utile durante la prossima vacanza estiva all'interno dell'Unione europea.
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Riuscire a prelevare gratuitamente all’estero è un vantaggio non banale, soprattutto se si ha l’abitudine di utilizzare i contanti quando si è in vacanza. Sono poche le banche che consentono di farlo: una di queste è Banca Mediolanum tramite il suo conto corrente online SelfyConto.

I prelievi in euro senza commissioni sono consentiti utilizzando la carta di debito Mediolanum Card, con circuito di pagamento internazionale Mastercard. Due i formati disponibili: uno tradizionale fisico e uno digitale; optando per quest’ultimo il canone delle carta è gratuito.

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A proposito di conto a zero spese, occorre sottolineare un primo punto importante: il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30; al termine del primo anno la quota passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027 tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Inclusi nel canone gratuito anche tanti altri servizi, tramite i bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente dedicato per la realizzazione di un proprio progetto personale.

Confermiamo poi che la carta di debito digitale è interamente gratuita, a differenza invece della carta fisica, il cui canone è gratuito il primo anno per poi passare a 10 euro l’anno. La Mediolanum Card funziona ovunque, sia in Italia che all’estero, sia nei negozi fisici che negli store online.

Per aprire SelfyConto è sufficiente seguire la procedura online. Sono richiesti un documento d’identità valido, il proprio smartphone, un indirizzo e-mail personale e il proprio codice fiscale. L’operazione è inoltre resa più veloce se si sceglie di adottare in fase di apertura lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

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Pubblicato il 2 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
2 lug 2026
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