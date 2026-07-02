Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto

Riuscire a prelevare gratuitamente all’estero è un vantaggio non banale, soprattutto se si ha l’abitudine di utilizzare i contanti quando si è in vacanza. Sono poche le banche che consentono di farlo: una di queste è Banca Mediolanum tramite il suo conto corrente online SelfyConto.

I prelievi in euro senza commissioni sono consentiti utilizzando la carta di debito Mediolanum Card, con circuito di pagamento internazionale Mastercard. Due i formati disponibili: uno tradizionale fisico e uno digitale; optando per quest’ultimo il canone delle carta è gratuito.

Tutti gli altri servizi gratuiti di SelfyConto

A proposito di conto a zero spese, occorre sottolineare un primo punto importante: il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30; al termine del primo anno la quota passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027 tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Inclusi nel canone gratuito anche tanti altri servizi, tramite i bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei, l’assistenza via chat e il supporto di un consulente dedicato per la realizzazione di un proprio progetto personale.

Confermiamo poi che la carta di debito digitale è interamente gratuita, a differenza invece della carta fisica, il cui canone è gratuito il primo anno per poi passare a 10 euro l’anno. La Mediolanum Card funziona ovunque, sia in Italia che all’estero, sia nei negozi fisici che negli store online.

Per aprire SelfyConto è sufficiente seguire la procedura online. Sono richiesti un documento d’identità valido, il proprio smartphone, un indirizzo e-mail personale e il proprio codice fiscale. L’operazione è inoltre resa più veloce se si sceglie di adottare in fase di apertura lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).