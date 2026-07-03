BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback senza vincoli

La banca spagnola BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback fino al 30 settembre. Grazie a questa iniziativa, i nuovi clienti della banca ottengono per i primi sei mesi il 3% di remunerazione sulla liquidità del proprio conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al nuovo conto.

Al termine dei sei mesi iniziali, gli utenti che scelgono di restare in BBVA possono poi usufruire di una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Il tasso di interesse cambia una volta ogni tre mesi, con la remunerazione che viene saldata ogni mese sul proprio conto.

La promozione del 3% di BBVA

Per ottenere il 3% di remunerazione del conto corrente e il 3% di cashback per i primi sei mesi occorre aprire un nuovo conto online BBVA entro il 30 settembre. E se ve lo state domandando no, non vi sono altri requisiti da soddisfare, a differenza di quanto avviene invece con altre promozioni analoghe che richiedono l’accredito dello stipendio o una spesa mensile minima.

Riguardo alla promozione cashback, il rimborso del 3% viene effettuato su un tetto di spesa mensile pari a 280 euro. Le eventuali spese che eccedono il limite di 280 euro non rientrano quindi nell’iniziativa del rimborso del 3%.

Confermiamo poi che BBVA offre conto e carta a canone zero per sempre, nonostante i tanti servizi gratuiti inclusi. Tra quest’ultimi si annoverano l’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, le operazioni di ricarica, i prelievi presso gli ATM in Italia e in Ue a partire da 100 euro, gli acquisti in valuta estera, i bonifici SEPA ordinari e istantanei, più il trasferimento di un precedente conto.

Infine, associata al conto vi è la carta di debito BBVA appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, anch’essa a canone zero per sempre. Grazie al suo circuito può essere utilizzata ovunque senza problemi di compatibilità.