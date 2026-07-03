 BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback senza vincoli
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback senza vincoli

I nuovi clienti beneficiano del 3% di remunerazione sulla liquidità del conto corrente e del 3% di cashback sulle spese effettuate.
BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback senza vincoli
Fintech Conti
I nuovi clienti beneficiano del 3% di remunerazione sulla liquidità del conto corrente e del 3% di cashback sulle spese effettuate.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La banca spagnola BBVA ha rinnovato la promozione del 3% di remunerazione e cashback fino al 30 settembre. Grazie a questa iniziativa, i nuovi clienti della banca ottengono per i primi sei mesi il 3% di remunerazione sulla liquidità del proprio conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al nuovo conto.

Al termine dei sei mesi iniziali, gli utenti che scelgono di restare in BBVA possono poi usufruire di una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Il tasso di interesse cambia una volta ogni tre mesi, con la remunerazione che viene saldata ogni mese sul proprio conto.

Pagina offerta BBVA

bbva conto remunerazione 3 per cento

La promozione del 3% di BBVA

Per ottenere il 3% di remunerazione del conto corrente e il 3% di cashback per i primi sei mesi occorre aprire un nuovo conto online BBVA entro il 30 settembre. E se ve lo state domandando no, non vi sono altri requisiti da soddisfare, a differenza di quanto avviene invece con altre promozioni analoghe che richiedono l’accredito dello stipendio o una spesa mensile minima.

Riguardo alla promozione cashback, il rimborso del 3% viene effettuato su un tetto di spesa mensile pari a 280 euro. Le eventuali spese che eccedono il limite di 280 euro non rientrano quindi nell’iniziativa del rimborso del 3%.

Confermiamo poi che BBVA offre conto e carta a canone zero per sempre, nonostante i tanti servizi gratuiti inclusi. Tra quest’ultimi si annoverano l’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, le operazioni di ricarica, i prelievi presso gli ATM in Italia e in Ue a partire da 100 euro, gli acquisti in valuta estera, i bonifici SEPA ordinari e istantanei, più il trasferimento di un precedente conto.

Infine, associata al conto vi è la carta di debito BBVA appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, anch’essa a canone zero per sempre. Grazie al suo circuito può essere utilizzata ovunque senza problemi di compatibilità.

Pagina offerta BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto

Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto
Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026

Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026
La promozione del conto remunerato al 3% di BBVA scade oggi 30 giugno

La promozione del conto remunerato al 3% di BBVA scade oggi 30 giugno
SelfyConto ora è il conto corrente gratuito per tutti: scopri come azzerare il canone

SelfyConto ora è il conto corrente gratuito per tutti: scopri come azzerare il canone
Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto

Prelievi gratuiti in tutta Europa con il conto corrente online SelfyConto
Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026

Conto online con Banca Mediolanum: prelievi e bonifici gratis con la promo di luglio 2026
La promozione del conto remunerato al 3% di BBVA scade oggi 30 giugno

La promozione del conto remunerato al 3% di BBVA scade oggi 30 giugno
SelfyConto ora è il conto corrente gratuito per tutti: scopri come azzerare il canone

SelfyConto ora è il conto corrente gratuito per tutti: scopri come azzerare il canone
Federico Pisanu
Pubblicato il
3 lug 2026
Link copiato negli appunti