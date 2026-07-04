Basta clausole nascoste: la carta di credito trasparente di TFBank

Tassi poco chiari, canoni che scattano dopo il primo anno, documenti su documenti: con molte banche capire cosa stai davvero firmando è complicato. Con TFBank richiedi la tua carta online in soli 180 secondi, senza carta e senza sorprese: TF MasterCard Gold a canone annuo gratuito, con assicurazione viaggio inclusa.

TF MasterCard Gold: semplice dove le altre sono complicate

Mentre molte banche nascondono i costi reali in tabelle di commissioni difficili da decifrare, la TF MasterCard Gold gioca a carte scoperte: zero commissioni annuali, punto. Nessun canone “promozionale” che poi scatta al secondo anno, nessuna soglia minima di spesa da rispettare per non pagare. È uno strumento pensato tanto per le piccole spese quotidiane quanto per gli acquisti importanti, e funziona da subito con Apple Pay e Google Pay: basta un tap con lo smartphone o lo smartwatch, senza configurazioni complesse o passaggi macchinosi.

Chi viaggia spesso conosce bene il problema: molte carte applicano commissioni sul cambio valuta difficili da individuare finché non arriva l’estratto conto, e le polizze assicurative allegate sono spesso un labirinto di eccezioni e massimali poco chiari. Con TFBank il discorso si semplifica su entrambi i fronti:

Zero commissioni sul cambio valuta: quello che spendi all’estero è quello che paghi, senza costi nascosti da scovare a posteriori.

quello che spendi all’estero è quello che paghi, senza costi nascosti da scovare a posteriori. Assicurazione inclusa, senza clausole da decifrare: basta usare la carta per coprire almeno il 50% delle spese del viaggio per attivare automaticamente una copertura completa — assistenza medica, protezione bagaglio (fino a 2.500 euro), rimborso per annullamento (fino a 3.000 euro) e tutela infortuni. Tutto spiegato in modo chiaro, senza bisogno di un avvocato per capire cosa è davvero coperto.

Dove altre banche complicano, TFBank semplifica: richiesta immediata, gestione intuitiva, condizioni trasparenti. Entra nel futuro dei pagamenti digitali con TFBank.