Conto online a zero spese per tutti il primo anno con Banca Mediolanum

Con SelfyConto Banca Mediolanum offre a tutti un anno di conto online a zero spese. In seguito la quota del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerare tale costo con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto.

SelfyConto offre ulteriori vantaggi, come ad esempio i prelievi senza commissioni presso gli ATM di tutte le banche, sia in Italia che nei Paesi appartenenti all’Unione europea. I suoi clienti possono anche contare sul supporto di un consulente dedicato finanziario, disponibile al cellulare o in live chat.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

L’elenco dei vantaggi del conto online SelfyConto include l’invio di bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei gratuiti, una carta di debito digitale senza canone (Mediolanum Card), l’accredito dello stipendio senza costi aggiuntivi, nonché un’assistenza dedicata sempre disponibile per risolvere qualsiasi tipo di problema relativo al proprio conto. A tutto ciò si aggiungono poi i già citati prelievi senza commissioni sia in Italia che all’estero (all’interno dell’Ue, ndr) e il Selfy Assistant, cioè la figura di consulente finanziario messa a disposizione da Banca Mediolanum.

Meritano un capitolo a parte i clienti under 30, che beneficiano del canone di tenuta del conto gratuito fino a trent’anni. Restano inoltre invariati i vantaggi già citati qui sopra, vale a dire l’assenza di costi extra per quanto riguarda i bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi di contante presso gli ATM in area Euro e la carta di debito digitale.

A proposito della carta, la Mediolanum Card è disponibile sia in formato fisico che, appunto, in formato digitale. È una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza può essere utilizzata ovunque, tanto in negozio quanto online, con la certezza di completare il pagamento ogni volta senza preoccupazioni.