 Conto BBVA è giovane: canone zero, cashback 3% e nessun obbligo aggiuntivo
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Conto BBVA è giovane: canone zero, cashback 3% e nessun obbligo aggiuntivo

BBVA: canone zero, 3% di cashback sugli acquisti e remunerazione del 3% lordo senza vincoli. Scopri il conto online e apri il tuo in pochi minuti.
Conto BBVA è giovane: canone zero, cashback 3% e nessun obbligo aggiuntivo
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BBVA: canone zero, 3% di cashback sugli acquisti e remunerazione del 3% lordo senza vincoli. Scopri il conto online e apri il tuo in pochi minuti.
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Tra le tante banche digitali, BBVA si distingue per canone zero, remunerazione del 3%lordo senza vincoli e cashback sugli acquisti. Se non l’avevi ancora considerata, ora c’è un motivo in più per farlo: un cashback del 3% su tutti gli acquisti con la Carta di Debito BBVA, fino a 280€ di spesa mensile.

Scopri il Conto BBVA

Non una fintech qualunque: un gruppo bancario con decenni di storia

BBVA è un istituto bancario con milioni di clienti nel mondo, oggi sbarcato in Italia con un conto pensato per chi vuole i vantaggi di una banca solida senza i costi di quelle tradizionali. Il canone è gratuito per sempre, senza bisogno di accreditare lo stipendio o mantenere un saldo minimo, e la carta di debito Mastercard è inclusa senza costi aggiuntivi. A questo si aggiunge una serie di operazioni che altrove si pagano:

  • Bonifici SEPA ordinari e istantanei
  • Prelievi di contante superiori a 100 euro nell’area euro
  • Pagamenti in valuta estera senza commissioni sul cambio
  • Gestione completa via app, con monitoraggio dei movimenti in tempo reale
  • Strumenti per organizzare i risparmi, come il Salvadanaio Digitale

L’apertura è interamente online e richiede pochi minuti, senza filiali da visitare né documenti da spedire. L’offerta cashback è valida per chi sottoscrive il Conto BBVA entro il 30 settembre 2026, quindi c’è ancora tempo per approfittarne senza dover decidere di fretta. Che l’obiettivo sia far fruttare i risparmi, ridurre le spese quotidiane o semplicemente lasciare la banca tradizionale che costa senza offrire nulla in cambio, il Conto BBVA mette sul piatto entrambe le cose insieme, in un conto che si apre comodamente da casa.

Scopri il Conto BBVA

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Pubblicato il 5 lug 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
5 lug 2026
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