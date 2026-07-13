L'Italia blocca anche Kalshi, insieme a Polymarket

Era inevitabile, lì da vedere, ne abbiamo scritto su queste pagine in tempi non sospetti. La legittimità dell’accesso a piattaforme come Polymarket dall’Italia è quantomeno discutibile. Sembrano essersene accorte anche le autorità, tanto che nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’oscuramento deciso da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Il blocco sarà effettivo a partire dal 27 luglio. Il portale è stato inserito nel lungo elenco dei siti di gioco non autorizzati , insieme ad altre centinaia. C’è anche Kalshi.

Kalshi bloccato dall’Italia, come Polymarket

Forse meno noto rispetto al primo, quest’ultimo ne copia sostanzialmente la formula. È un mercato predittivo, attraverso cui comprare e vendere contratti legati alla probabilità che un evento si verifichi. Si può scommettere su qualsiasi cosa: dal vincitore di un torneo sportivo alle elezioni politiche, dalla classifica dei film più visti su Netflix all’aumento delle temperature in una determinata città.

A differenza di quanto avviene su Polymarket, nel caso di Kalshi i termini di servizio (PDF) non citano l’Italia tra i paesi dai quali non si possono piazzare le puntate.

La campagna di marketing per diventare mainstream

Come detto, la piattaforma non è altrettanto nota, ma sta investendo parecchio per recuperare terreno nei confronti del concorrente. Qui sotto vediamo il logo a bordo campo durante una partita dei mondialie. Sempre in occasione del via al torneo, è stata lanciata una campagna pubblicitaria mirata, coinvolgendo testimonial come Luka Modrić (YouTube), José Mourinho (YouTube) e l’attore Timothée Chalamet (YouTube). C’è anche una combo con una all-star di calciatori: Marcelo, Clint Dempsey, Ángel Di María, Radamel Falcao, Rio Ferdinand, Guillermo Ochoa, Raphaël Varane e David Villa (YouTube).