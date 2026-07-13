 L'Italia blocca anche Kalshi, insieme a Polymarket
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L'Italia blocca anche Kalshi, insieme a Polymarket

ADM ha disposto anche il blocco di Kalshi in Italia: la piattaforma nell'elenco dei siti di gioco non autorizzati, proprio come Polymarket.
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ADM ha disposto anche il blocco di Kalshi in Italia: la piattaforma nell'elenco dei siti di gioco non autorizzati, proprio come Polymarket.
Kalshi, YouTube
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Era inevitabile, lì da vedere, ne abbiamo scritto su queste pagine in tempi non sospetti. La legittimità dell’accesso a piattaforme come Polymarket dall’Italia è quantomeno discutibile. Sembrano essersene accorte anche le autorità, tanto che nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’oscuramento deciso da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Il blocco sarà effettivo a partire dal 27 luglio. Il portale è stato inserito nel lungo elenco dei siti di gioco non autorizzati, insieme ad altre centinaia. C’è anche Kalshi.

Kalshi bloccato dall’Italia, come Polymarket

Forse meno noto rispetto al primo, quest’ultimo ne copia sostanzialmente la formula. È un mercato predittivo, attraverso cui comprare e vendere contratti legati alla probabilità che un evento si verifichi. Si può scommettere su qualsiasi cosa: dal vincitore di un torneo sportivo alle elezioni politiche, dalla classifica dei film più visti su Netflix all’aumento delle temperature in una determinata città.

La puntata di Kalshi sulla nazionale vincitrice della coppa del mondo

A differenza di quanto avviene su Polymarket, nel caso di Kalshi i termini di servizio (PDF) non citano l’Italia tra i paesi dai quali non si possono piazzare le puntate.

La campagna di marketing per diventare mainstream

Come detto, la piattaforma non è altrettanto nota, ma sta investendo parecchio per recuperare terreno nei confronti del concorrente. Qui sotto vediamo il logo a bordo campo durante una partita dei mondialie. Sempre in occasione del via al torneo, è stata lanciata una campagna pubblicitaria mirata, coinvolgendo testimonial come Luka Modrić (YouTube), José Mourinho (YouTube) e l’attore Timothée Chalamet (YouTube). C’è anche una combo con una all-star di calciatori: Marcelo, Clint Dempsey, Ángel Di María, Radamel Falcao, Rio Ferdinand, Guillermo Ochoa, Raphaël Varane e David Villa (YouTube).

Kalshi sui cartelloni pubblicitari ai mondiali di calcio

A dimostrare che si tratta di un servizio a cui rivolgersi con la prospettiva di un guadagno c’è una miriade di contenuti come quello da cui abbiamo appena estratto lo screenshot qui sotto: Come guadagnare 500 dollari al giorno facendo trading su Polymarket/Kalshi (GUIDA COMPLETA), ovviamente con tanto di link e codice promozionale affiliato.

Un tutorial su YouTube che spiega come guadagnare con Kalshi

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Pubblicato il 13 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 lug 2026
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