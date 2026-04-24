È ora di iniziare a parlare dell'elefante nella stanza: Polymarket

Qualcosa mi dice che presto termini come Polymarket e Kalshi non saranno più sulla bocca di pochi, ma diventeranno di dominio pubblico. L’era dei mercati predittivi è iniziata e nessuno è davvero pronto ad affrontare il problema che portano con sé, il loro sfuggire alle normative odierne. Se ne parla ancora poco, troppo poco, ma le cose sono destinate a cambiare.

Bisogna iniziare a parlare dei mercati predittivi

La dinamica è sempre la stessa. Arriva un servizio o una piattaforma che propone qualcosa di nuovo, non necessariamente in linea con le regole del diritto nazionale o internazionale, comincia a muovere l’interesse di pochi e tutto rimane per un po’ più o meno avvolto da una coltre di silenzio. Nessuno se ne accorge o molti fanno finta di non vedere, il risultato è lo stesso. Poi, qualcuno fa leva sulle sue criticità e il giochino si rompe. È appena accaduto.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato un soldato americano impegnato nell’azione militare in Venezuela che ha portato alla cattura e alla deportazione del presidente Nicolás Maduro, a inizio gennaio. Pochi giorni prima aveva scommesso sull’esito dell’operazione, investendo circa 33.000 dollari proprio su Polymarket e guadagnandone oltre 400.000.

È la ridefinizione del concetto di insider trading, con le informazioni riservate che non possono più essere sfruttate solo per lucrare sui mercati finanziari tradizionali, ma su qualsiasi cosa. Vuoi puntare sulla caduta del governo Meloni prima della fine legislatura? Puoi. Su chi sarà il successore a Palazzo Chigi? Anche. Sull’accordo di pace tra USA e Iran? Certo. Su quale azienda avrà il migliore modello AI entro fine giugno? Nessun problema.

Polymarket sta per diventare mainstream, scommettiamo?

Tutto lecito, tutto deregolamentato. E poco importa se tra i termini di servizio c’è scritto che non è possibile utilizzare la piattaforma dall’Italia. Chi perde tempo a leggerli, quando con pochi clic si può piazzare una scommessa?

Riconosci e accetti di non essere autorizzato ad accedere, utilizzare o effettuare transazioni […] se risiedi o sei cittadino […] nelle seguenti giurisdizioni: […] Italia.

Sono regole infilate in un PDF che probabilmente solo io ho aperto e che proibiscono, tra le altre cose, l’utilizzo di una VPN per aggirare le restrizioni. Ad ogni modo, non ce n’è bisogno, è solo un disclaimer. Avanti così, finché qualcuno non sarà costretto ad accorgersi dell’elefante nella stanza.