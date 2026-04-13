 Rockstar Games ha subito un attacco, ma GTA 6 è al sicuro
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Rockstar Games ha subito un attacco, ma GTA 6 è al sicuro

Confermata la violazione da parte del gruppo ShinyHunters: dati rubati a Rockstar Games, ma nessun problema per GTA 6 e gli altri giochi.
Rockstar Games ha subito un attacco, ma GTA 6 è al sicuro
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Confermata la violazione da parte del gruppo ShinyHunters: dati rubati a Rockstar Games, ma nessun problema per GTA 6 e gli altri giochi.
Rockstar Games

Non è un di certo periodo tranquillo per Rockstar Games, finita di nuovo nel mirino dei cybercriminali. Nel weekend è circolata la notizia di un attacco messo a segno contro una risorsa online utilizzata dall’azienda con furto di dati che ora rischiano di essere pubblicati online. A rivendicare l’azione sul dark web è stato il gruppo ShinyHunters, già autore nell’ultimo periodo delle violazioni di SoundCloud e dei server di europe.eu.

Confermata la violazione di Rockstar Games

I responsabili dell’azione hanno affermato di aver concesso tempo fino a domani (14 aprile) per pagare il riscatto richiesto, altrimenti pubblicheranno le informazioni rubate. Lo sviluppatore ha confermato quanto avvenuto, rassicurando però sulle conseguenze. Ecco la dichiarazione affidata al sito Kotaku.

Possiamo confermare che una quantità limitata di informazioni aziendali non rilevanti è stata consultata in relazione a una violazione dei dati di terzi. Questo incidente non ha alcun impatto sulla nostra organizzazione o sui nostri giocatori.

Non ci sarebbe dunque alcun impatto negativo su GTA 6, la cui uscita rimane fissata al 19 novembre 2026.

Secondo la ricostruzione dell’attacco, i membri di ShinyHunters sarebbero riusciti a compromettere un’istanza Snowflake utilizzata da Rockstar Games (fornita da un provider di terze parti), arrivando così ad allungare le mani sui dati. Non è chiara la loro natura, forse si tratta di documenti aziendali importanti, ma che non hanno nulla a che fare con gli account dei giocatori o con il codice dei titoli sviluppati.

A proposito di Grand Theft Auto VI, alcune informazioni trapelate di recente fanno pensare a un prezzo in linea con quello degli altri AAA già presenti sul mercato. Non rimane che attendere l’estate, quando prenderà il via la campagna di marketing e promozione in vista del lancio: in arrivo nuovi trailer e materiale inedito per quella che è senza dubbio l’uscita videoludica più attesa di questo 2026.

Fonte: Kotaku

Pubblicato il 13 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
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13 apr 2026
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