Lo schermo da 12 pollici trasforma lo smartphone: su Amazon Haul

Tra le varie occasioni disponibili in questo momento su Amazon Haul segnaliamo quella che propone al prezzo stracciato di soli 12,65 euro lo schermo da 12 pollici utile per ingrandire il display dello smartphone. È la soluzione ideale e più economica per guardare film, serie e altri contenuti con una diagonale maggiore rispetto a quella del telefono, senza affaticare la vista, a casa in salotto o mentre si segue il video tutorial di una ricetta in cucina oppure quando si è in movimento.

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Un display più grande con questo schermo portatile

Le sue dimensioni sono pari a 22,00 centimetri di larghezza, 17,50 centimetri di profondità e solo 1,00 centimetro di spessore quando richiuso. Dunque, può essere trasportato facilmente ovunque, anche in borsa o nello zaino. Una volta aperto, la parte frontale ospita lo schermo vero e proprio, mentre sul retro c’è un supporto inclinato a cui appoggiare il dispositivo in orizzontale, con un pad in silicone che lo mantiene ben saldo. Perfetto come idea regalo, è ottimo anche per giocare associando un controller wireless. Scopri di più nella scheda del prodotto, dove trovi altre immagini.

Non perdere l’occasione e acquista lo schermo da 12 pollici per ingrandire il display dello smartphone al prezzo di soli 12,65 euro, una spesa davvero irrisoria. Ti tornerà utile ogni volta che vorrai guardare un contenuto in streaming.

La vendita e la spedizione sono gestite attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Se sei interessato ti consigliamo di comprarlo subito, i pezzi rimasti non sono molti e potrebbe andare sold out in fretta. Inoltre, se sfogliando il catalogo delle offerte trovo qualcos’altro che ti interessa e lo vuoi aggiungere al carrello, sappi che c’è la consegna gratuita per gli ordini superiori ai 15,00 euro.