 Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) a un super prezzo su eBay
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Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) a un super prezzo su eBay

Il potentissimo aspirapolvere senza fili Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) è in offerta su eBay con un risparmio di 320 euro.
Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) a un super prezzo su eBay
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Il potentissimo aspirapolvere senza fili Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) è in offerta su eBay con un risparmio di 320 euro.
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Voi agevolarti nelle pulizie del pavimento di casa con un aspirapolvere senza fili potentissimo senza però spendere un patrimonio? Allora vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello il Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) a 379 euro circa, invece che 699 euro, applicando il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

In questo modo potrai avvalerti di uno sconto già applicato sul prezzo di listino, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, per un risparmio totale di ben 320 euro. E potrai anche decidere di pagare in tre comode rate da 133 euro a interessi zero con Klarna.

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Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato)

Grazie al fatto che questo Dyson V12 Detect Slim Absolute è ricondizionato potrai averlo a un prezzo davvero vantaggioso. Puoi stare tranquillo che funziona perfettamente ed è stato ispezionato e pulito in modo professionale. Inoltre si presenta come nuovo senza segni di usura e potrai restituirlo entro 30 giorni se non soddisfa le tue esigenze.

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Il Dyson V12 Detect Slim Absolute pesa appena 2,2 kg e possiede un impugnatura maneggevole. Una volta che l’avrai acceso con il pulsante dedicato non dovrai tenere premuto e con il suo motore potente che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto genera 150 AW di potenza per aspirare di tutto. Districa automaticamente grovigli di peli e capelli e ha un sistema di filtraggio che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche e degli allergeni fino a 0,3 micron. Gode di una batteria potente che arriva fino a 60 minuti di autonomia e ha un contenitore della polvere da 0,35 litri che si svuota facilmente e in modo igienico.

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Questa è davvero una promozione coi fiocchi. Perciò vai all’istante su eBay e acquista il tuo Dyson V12 Detect Slim Absolute (ricondizionato) a 379 euro circa, invece che 699 euro, applicando il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 giu 2026

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