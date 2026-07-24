 Denti più puliti a ogni passaggio con Oral-B iO 2, ora in offerta su Amazon
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Denti più puliti a ogni passaggio con Oral-B iO 2, ora in offerta su Amazon

Goditi denti bianchissimi e un sorriso luminoso con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2, che ora su Amazon puoi avere a un prezzo strepitoso.
Denti più puliti a ogni passaggio con Oral-B iO 2, ora in offerta su Amazon
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Goditi denti bianchissimi e un sorriso luminoso con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2, che ora su Amazon puoi avere a un prezzo strepitoso.
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L’igiene dentale è una delle cose più importanti per il nostro benessere e avere uno spazzolino elettrico che possa garantire la massima efficienza non è qualcosa da prendere per scontato. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico Oral-B iO 2 a soli 44,98 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato è proprio quello che ti abbiamo descritto sopra e lo puoi vedere sullo store ufficiale. Dunque oggi potrai risparmiare tantissimo e soprattutto potrai portarti a casa uno spazzolino elettrico dalle caratteristiche eccellenti per una pulizia dei denti perfetta. Affrettati perché l’offerta è a tempo limitato.

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Oral-B iO 2: l’alleato ideale per il tuo sorriso

Rispetto a uno spazzolino tradizionale l‘Oral-B iO 2 è in grado di pulire i denti il 100% in più ed è efficace sulla placca senza danneggiare le gengive. La testina rotonda infatti avvolge perfettamente ogni dente arrivando in profondità e in zone che altrimenti con lo spazzolino manuale lasceresti indietro. Inoltre offre una super batteria in grado di arrivare fino a circa due settimane con una ricarica completa.

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Potrai scegliere 3 livelli di intensità in base alle tue esigenze per una pulizia quotidiana, delicata e super delicata. Ha un timer di 2 minuti con intervalli di 30 secondi, segnalati da una vibrazione, che ti permettono quindi di capire quando è il momento di cambiare zona in cui spazzolare i denti. Mentre un sensore della pressione ti avvisa se eserciti troppa forza per evitare di danneggiare le gengive. Puoi cambiare le testine facilmente e puoi vedere quando sono consumate grazie alla colorazione differente delle setole. In confezione troverai anche una pratica custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B.

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Approfitta anche tu di questa promozione prima che scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Oral-B iO 2 a soli 44,98 euro, invece che 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 lug 2026
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