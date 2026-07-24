Denti più puliti a ogni passaggio con Oral-B iO 2, ora in offerta su Amazon

L’igiene dentale è una delle cose più importanti per il nostro benessere e avere uno spazzolino elettrico che possa garantire la massima efficienza non è qualcosa da prendere per scontato. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico Oral-B iO 2 a soli 44,98 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato è proprio quello che ti abbiamo descritto sopra e lo puoi vedere sullo store ufficiale. Dunque oggi potrai risparmiare tantissimo e soprattutto potrai portarti a casa uno spazzolino elettrico dalle caratteristiche eccellenti per una pulizia dei denti perfetta. Affrettati perché l’offerta è a tempo limitato.

Oral-B iO 2: l’alleato ideale per il tuo sorriso

Rispetto a uno spazzolino tradizionale l‘Oral-B iO 2 è in grado di pulire i denti il 100% in più ed è efficace sulla placca senza danneggiare le gengive. La testina rotonda infatti avvolge perfettamente ogni dente arrivando in profondità e in zone che altrimenti con lo spazzolino manuale lasceresti indietro. Inoltre offre una super batteria in grado di arrivare fino a circa due settimane con una ricarica completa.

Potrai scegliere 3 livelli di intensità in base alle tue esigenze per una pulizia quotidiana, delicata e super delicata. Ha un timer di 2 minuti con intervalli di 30 secondi, segnalati da una vibrazione, che ti permettono quindi di capire quando è il momento di cambiare zona in cui spazzolare i denti. Mentre un sensore della pressione ti avvisa se eserciti troppa forza per evitare di danneggiare le gengive. Puoi cambiare le testine facilmente e puoi vedere quando sono consumate grazie alla colorazione differente delle setole. In confezione troverai anche una pratica custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B.

Approfitta anche tu di questa promozione prima che scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Oral-B iO 2 a soli 44,98 euro, invece che 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.