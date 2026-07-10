Samsung Galaxy A27 5G da 256GB: appena uscito già in sconto su Amazon

Oggi ti segnaliamo una grande promozione che ti permette di avere uno smartphone uscito praticamente una settimana fa a un prezzo già molto interessante. Se vai velocemente su Amazon puoi fare tuo il Samsung Galaxy A27 5G da 256 GB a soli 359 euro, anziché 449 euro.

Dunque oggi potrai avvalerti di un doppio sconto, uno già applicato sul prezzo di listino e un altro che si applicherà in automatico al checkout. In totale potrai quindi risparmiare la bellezza di 90 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzioni in pagina.

Samsung Galaxy A27 5G a questo prezzo è perfetto

Il Samsung Galaxy A27 5G è uno smartphone medio gamma che riesce a migliorare qualcosa rispetto ai suoi predecessori senza dover spendere cifre esorbitanti. Possiamo notare ad esempio che il processore è uno Snapdragon 6 Gen 3 (quindi niente Exynos) e viene sostenuto da 8 GB di RAM. E la memoria interna in questa versione è da 256 GB. Offre un’ottima batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica cablata fino a 25 W.

C’è un generoso display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Il peso rimane dentro i canoni con i sui 200 grammi e uno spessore di 7,8 mm. Non è un peso piuma ma riesce comunque a essere maneggevole. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP con OIS, ultra grandangolare da 5 MP e zoom digitale fino a 10x. La fotocamera frontale invece si ferma a 12 MP.

Per ciò che offre questo smartphone nella fascia media è una delle migliori scelte. Quindi approfitta dello sconto. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A27 5G a soli 359 euro, anziché 449 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.