realme 16 Pro 5G: foto spaziali, batteria gigante e memoria da 512GB

Approfitta anche tu di questa promozione che ti stiamo segnalando per avere uno smartphone con prestazioni eccellenti su diversi fronti riuscendo a pagarlo molto meno del suo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il realme 16 Pro 5G da 512 GB a soli 323,99 euro, invece che 479,99 euro.

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realme 16 Pro 5G è fantastico e costa il giusto

Il realme 16 Pro 5G offre uno scomparto fotografico di ottima qualità con un sensore posteriore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 8 MP è un sensore frontale per selfie da 50 MP. Il risultato sono ottimi scatti in qualsiasi condizione di luce. Ottima anche la batteria con una capacità da 6500 mAh e ricarica rapidissima da 45 W.

Ha un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1400 nit che offre una visione perfetta anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. Pesa solo 192 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP69. A muovere tutto c’è il potente processore Mediatek Dimensity 7300 Max con 8 GB di RAM e, in questa versione, la bellezza di 512 GB di memoria interna che non si esauriscono mai.

Davvero una delle migliori soluzioni per non spendere un mucchio di soldi e avere comunque uno smartphone di ottima qualità. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo realme 16 Pro 5G da 512 GB a soli 323,99 euro, invece che 479,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.