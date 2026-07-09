 realme 16 Pro 5G: foto spaziali, batteria gigante e memoria da 512GB
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realme 16 Pro 5G: foto spaziali, batteria gigante e memoria da 512GB

Il realme 16 Pro 5G ha uno scomparto fotografico eccellente, una grande autonomia, una memoria da 512 GB ed è in offerta al 33%.
realme 16 Pro 5G: foto spaziali, batteria gigante e memoria da 512GB
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Il realme 16 Pro 5G ha uno scomparto fotografico eccellente, una grande autonomia, una memoria da 512 GB ed è in offerta al 33%.
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realme 16 Pro 5G è fantastico e costa il giusto

Il realme 16 Pro 5G offre uno scomparto fotografico di ottima qualità con un sensore posteriore principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 8 MP è un sensore frontale per selfie da 50 MP. Il risultato sono ottimi scatti in qualsiasi condizione di luce. Ottima anche la batteria con una capacità da 6500 mAh e ricarica rapidissima da 45 W.

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Ha un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1400 nit che offre una visione perfetta anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. Pesa solo 192 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP69. A muovere tutto c’è il potente processore Mediatek Dimensity 7300 Max con 8 GB di RAM e, in questa versione, la bellezza di 512 GB di memoria interna che non si esauriscono mai.

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Pubblicato il 9 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 lug 2026
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