HUAWEI MatePad Pro Max arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Debutto ufficiale anche in Italia per HUAWEI MatePad Pro Max, il nuovo tablet del marchio che avevamo già avvistato un paio di mesi fa durante la sua presentazione per altri Paesi. Ora ne conosciamo i prezzi, in linea con la sua vocazione premium. È un dispositivo che arriva con l’ambizione di offrire un supporto per la produttività e per la creatività in linea con quello di un PC.

Tutto sul nuovo tablet HUAWEI MatePad Pro Max

Si fa notare l’approccio Cloud Falcon applicato al design che riduce lo spessore a soli 4,7 millimetri e il peso a 509 grammi, nonostante la sua diagonale generosa. Integra infatti un display da 13,2 pollici con pannello Flexible OLED, tecnologia PaperMate e risoluzione 3K, circondato da una cornice di 3,6 millimetri per un rapporto screen-to-body del 94%. Non manca nemmeno la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.

La piattaforma software è HarmonyOS 4.3 e tra le altre specifiche tecniche figurano il processore Kirin T93 Pro, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, NearLink, USB-C con OTG e GPS. È inoltre il primo tablet con True-to-Color Camera, sensore frontale da 12 megapixel e posteriore da 50 megapixel affiancato dal flash LED. Sul fronte audio, ci sono ben quattro microfoni e sei altoparlanti. A questo si aggiunge la batteria da 9.760 mAh per un’autonomia dichiarata che supera le 13 ore e mezza con una ricarica (fino a 66 W).

Eccoci ai prezzi ufficiali di HUAWEI MatePad Pro Max per il mercato italiano. È già disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale del marchio a 1.299 euro nell’unica versione prevista per il nostro Paese, quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, nella colorazione Blu. È inclusa la tastiera Glide (al momento il negozio indica quella inglese americana). Fino al 31 luglio rimarrà attiva un’offerta lancio con sconto di 100 euro e pennino M-Pencil Pro in omaggio.

L’acquisto dallo store ufficiale dà diritto a 12 mesi di protezione Carte per la sostituzione dello schermo in caso di danni accidentali, inclusa la rimozione di eventuale sporco e micrograffi superficiali.