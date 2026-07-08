 Samsung Galaxy Z Fold8 sarà presentato il 22 luglio (Unpacked)
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Samsung Galaxy Z Fold8 sarà presentato il 22 luglio (Unpacked)

La data dell'evento Galaxy Unpacked 2026 è ufficiale: il 22 luglio Samsung presenterà Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 e nuovi smartwatch.
Samsung Galaxy Z Fold8 sarà presentato il 22 luglio (Unpacked)
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La data dell'evento Galaxy Unpacked 2026 è ufficiale: il 22 luglio Samsung presenterà Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 e nuovi smartwatch.
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Samsung Galaxy Z Fold8 sarà presentato in via ufficiale tra due settimane esatte, il 22 luglio. È la data scelta dal marchio per organizzare l’evento Galaxy Unpacked July 2026. Andrà in scena a Londra, segnando così un ritorno in Europa per l’appuntamento estivo. Nel comunicato si legge: Unendo funzionalità intelligenti a design innovativi, la prossima generazione di dispositivi Galaxy è destinata a offrire esperienze più personalizzate e adattive, definendo un nuovo standard per l’era dell’intelligenza artificiale.

La data dell’evento Unpacked di Samsung

L’annuncio potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del brand, quando in Italia saranno le ore 15:00. Sapremo tutto sull’evoluzione dello smartphone pieghevole. Tra i rumor degli ultimi mesi, uno ha fatto riferimento al possibile lancio del modello Wide con display più grande una volta aperto, caratterizzato da una diagonale simile a quella di un tablet. A livello software, non mancherà l’ennesima iniezione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come ormai è da tradizone.

Ecco l’elenco di tutti i dispositivi attesi all’evento Unpacked July 2026: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2. Non sono da escludere nemmeno nuovi auricolari wireless della gamma Galaxy Buds ed eventualmente un’anticipazione dei prossimi occhiali Galaxy Glasses con piattaforma Android XR. Dalle indiscrezione trapelate, sono previsti prezzi più alti in Europa, in conseguenza alla crisi delle memorie. Per contenere i costi di produzione, potrebbe essere eliminata una delle tre fotocamere posteriori viste sulla generazione precedente.

È già online anche una pagina del sito ufficiale attraverso cui effettuare la prenotazione dello smartphone pieghevole (sì, senza nemmeno averlo visto). Chiede di inserire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email per ottenere uno sconto fino a 1.230 dollari sull’acquisto del dispositivo e altri 30 dollari di credito da spendere a piacimento. C’è anche un concorso per vincere gift card dal valore di 500 dollari.

Fonte: Samsung

Pubblicato il 8 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 lug 2026
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