Samsung Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: prezzi più alti in Europa

Il secondo evento Unpacked 2026 è previsto il 22 luglio (non è arrivata ancora la conferma ufficiale). Samsung dovrebbe annunciare tre nuovi smartphone pieghevoli: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Il noto leaker Roland Quandt ha svelato i possibili prezzi per il mercato europeo. Come ipotizzato sono più alti rispetto ai Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, in quanto sono aumentati i costi di RAM e storage.

Prezzi maggiorati e possibili specifiche

Samsung domina da anni il mercato degli smartphone pieghevoli. Per i modelli 2026 ci saranno due importanti novità. Il Galaxy Z Fold8 ha uno schermo più largo (wide) rispetto all’attuale Galaxy Z Fold7. Il nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra conserva invece il design precedente. Nessuna novità di rilievo nemmeno per il Galaxy Z Flip8.

Secondo il leaker Roland Quandt, questi saranno i prezzi dei nuovi smartphone in Europa (tra parentesi è indicata la differenza rispetto alla serie attuale):

Samsung Galaxy Z Fold8 (256 GB): 1.999,00 euro

Samsung Galaxy Z Fold8 (512 GB): 2.199,00 euro

Samsung Galaxy Z Fold8 (1 TB): 2.599,00 euro

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (256 GB): 2.199,00 euro (+100)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (512 GB): 2.399,00 euro (+180)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (1 TB): 2.799,00 euro (+280)

Samsung Galaxy Z Flip8 (256 GB): 1.299,00 euro (+100)

Samsung Galaxy Z Flip8 (512 GB): 1.499,00 euro (+180)

I prezzi in Italia potrebbero essere più alti, considerando IVA e “tassa SIAE“.

Queste sono le principali specifiche del Galaxy Z Fold8: schermo interno da 7,6 pollici, schermo esterno da 5,4 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 o 1 TB di storage, due fotocamere posteriori da 50 megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel, batteria da 4.800 mAh e Android 17 con One UI 9.

Queste sono le principali specifiche del Galaxy Z Fold8 Ultra: schermo interno da 8 pollici, schermo esterno da 6,5 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 200, 50 e 10 megapixel, fotocamera esterna e frontale da 10 megapixel, batteria da 5.000 mAh e Android 17 con One UI 9.

Queste sono le principali specifiche del Galaxy Z Flip8: schermo interno da 6,9 pollici, schermo esterno da 4,1 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 o Exynos 2600, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel, fotocamera esterna da 10 megapixel, batteria da 4.300 mAh e Android 17 con One UI 9.