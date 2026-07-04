Se vuoi foto eccellenti sotto i 400€ il nome giusto è Google Pixel 10a

Stai cercando uno smartphone che sia performante, soprattutto nello scomparto fotografico, ma non vuoi spendere cifre esorbitanti? Allora probabilmente abbiamo trovato l’offerta giusta per te. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Google Pixel 10a a soli 399 euro, invece che 549 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 18% applicato sul prezzo di listino e di un ulteriore sconto al check-out di ben 50 euro. Quindi puoi risparmiare in totale 150 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Google Pixel 10a è super e scatta foto splendide

A questa cifra è davvero difficile trovare smartphone con lo scomparto fotografico che ha il Google Pixel 10a. Quindi se il tuo obiettivo è fare ottime foto allora è indubbiamente l’acquisto giusto. Ha un sensore posteriore principale da 48 MP con OIS, con lente ultra grandangolare da 13 MP e fotocamera frontale sempre da 13 MP.

Con un peso di 183 grammi e uno spessore di 9 mm risulta abbastanza maneggevole anche se non è tra i più leggeri. Offre un display pOLED da 6,3 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Monta una batteria da 5100 mAh che dura a lungo e si carica velocemente (via cavo a 45 W) anche in modalità wireless. Il processore è Google Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2, sostenuto da 8 GB di RAM. La memoria interna in questa versione è da 128 GB, forse l’unica pecca, ma per il prezzo ci possiamo passare sopra.

Siamo quindi di fronte a un grande smartphone che non ha certo bisogno di pubblicità e che garantisce un perfetto equilibrio e un ottimo scomparto fotografico. Come dicevamo oggi su Amazon il Google Pixel 10a lo puoi acquistare a soli 399 euro, invece che 549 euro. E se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.